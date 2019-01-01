Cristiano Ronaldo kanatlandı: 71 cm zıpladı

Serie A'nın 17. haftasında Sampdoria ile karşılaşan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, akıl almaz bir golün altına imza attı.

'da zirve mücadelesi veren , 17. hafta karşılaşmasında 'ya konuk oluyor.

1-1 devam eden karşılaşmanın 45. dakikasında, Alex Sandro'nun arka direğe yaptığı ortaya adeta havada asılı kalarak vuruşunu yapan , takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Golün ardından ölçümler yapan Sky, Portekizli yıldızın gol vuruşunu yaparken 71 cm zıpladığını ve topla buluştuğu noktanın yerden 2 metre 56 cm yüksekte bulunduğunu belirtti.

34 yaşındaki yıldız oyuncu bu golle beraber 2019-20 sezonunda İtalya Serie A'daki gol sayısını 10'a yükseltti.

Juventus maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Cristiano Ronaldo'nıun golüyle üstünlüğü ele alan Sarri'nin öğrencileri, ikinci 45 dakikada da bu skoru koruyarak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Juventus'un diğer golü 19. dakikada Paulo Dybala'dan gelirken; Sampdoria'nın tek golünü 35. dakikada Gianluca Caprari attı.

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Maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika süre alırken, 76. dakikada sarı kart gördü.

Sampdoria'nın golünü atan Gianluca Caprari 90. dakikada Merih Demiral'a attığı dirsek sebebiyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 42ye yükselten Juventus, maç fazlasıyla 'in önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.