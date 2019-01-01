Cristiano Ronaldo kaç gün sonra frikik golü attı? Kaç serbest vuruş golü var?

Inter ile oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında frikikten gol atan Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla ilk kez serbest vuruş golü attı.

Dünyanın en yetenekli ve çalışkan oyuncularından biri olan 'nun serbest vuruşlardaki gol oranı oldukça düşük. Buna karşın yıldız oyuncu takımının kazandığı her serbest vuruşta topun başına geçiyor ve şutunu çekiyor.

'la ikinci sezonuna hazırlanan Ronaldo, geçtiğimiz sezon kazanılan hiçbir serbest vuruşu gole çevirememişti.

Cristiano Ronaldo kaç gün sonra frikik golü attı?

34 yaşındaki yıldız, takımının Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynadığı mücadelesinde frkikten fileleri sarsmayı başardı. Bu golle Ronaldo tam 585 gün serbest vuruş golü atmış oldu. Portekizli oyuncu daha önce 'in 2017'de Dünya Kulüpler Kupası'nda Gremio ile oynadığı mücadelede frikik golü atmıştı.

Kaç serbest vuruş golü var?

Cristiano Ronaldo'nun şimdiye kadar 54 frikik golü bulunuyor. Yıldız ismin en büyük rakibi 'nin ise 48 frikik golü var.