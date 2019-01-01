Cristiano Ronaldo: Juventus beni işte bu yüzden transfer etti!

Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı gösterdiği olağanüstü performansla Juventus'u çeyrek finale çıkardı.

Devler Ligi'nde bir kez daha tarih yazdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında rakibi 'e 2-0 mağlup olan , Ronaldo'nun muhteşem performansıyla İspanyol ekibini kendi sahasında 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren gollerin tamamı ise Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli süperstar, biri penaltıdan olmak üzere 27, 49 ve 86'da attığı gollerle hat-trick yaptı ve Atletico'yu yıktı.

Maç sonrası Sky Sport Italia'ya konuşan Portekizli yıldız, "Gerçekten özel bir gece olması gerekiyordu ve öyle oldu. Henüz kupayı kazanmadık evet ama böyle devam edersek gurur duymamız için birçok nedenimiz var ve doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

Takımı için elinden geleni yaptığını vurgulayan yıldız futbolcu, "Juventus beni bunun için transfer etti. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Büyülü bir geceydi. Zor bir takımla oynadık ama onlara büyük bir kulüp olduğumuzu gösterdik. Adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası 15 Mart Cuma günü çekilecek.