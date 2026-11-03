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Cristiano Ronaldo is Officially Unveiled as Al Nassr PlayerGetty Images Sport
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Cristiano Ronaldo Junior Portekiz ile yeni bir adım atıyor: Babasıyla buluşması muhtemel

Portekiz U17 - Andorra U17
Portekiz U17
Andorra U17
European Championship U17 Qualification
Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Andorra
Danimarka
Suudi Arabistan

Ne oluyor?

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, teknik direktör Filipe Ramos tarafından kasım ayı içinde Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına hazırlık kapsamında açıklanan 23 kişilik kadroya seçilmesinin ardından Portekiz 17 Yaş Altı Milli Takımı'na ilk davetini aldı.

16 yaşındaki Ronaldo Junior'ın seçilmesi, daha önce ülkesini 15 ve 16 Yaş Altı kategorilerinde temsil etmesinin ardından geldi. Genç oyuncu futbol kariyerini, babasının ilk takımında forma giydiği Suudi kulübü Al Nassr'ın akademisinde sürdürüyor.

Portekiz Milli Takımı, elemelerde 3 maç oynamaya hazırlanıyor. Ekip 11 Kasım'da Andorra ile, ardından 14 Kasım'da Bulgaristan ile, 17 Kasım'da ise Sırbistan ile karşılaşacak. Üç maç da başkent Lizbon'da oynanacak.

Bu dönem, Ronaldo Junior için olağanüstü bir fırsat taşıyabilir. Al Nassr'ın kaptanı, Avrupa Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında 14 ve 17 Kasım'daki Danimarka ve Galler maçlarına hazırlık amacıyla teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosuna katılırsa, oğluyla Portekiz Milli Takımı'nın antrenman tesislerinde bir araya gelebilir.

Gelecek maçlar
POR

POR

European Championship U17 Qualification

11 Kas 2026

AND

AND

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Portekiz Futbol Federasyonu, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya, geçen ay Avrupa Uluslar Ligi müsabakaları sırasında milli takım kampından ayrılmasının ardından 30 günlük men cezası vermişti.

Bu gelişme, Ronaldo'nun geçen hafta Al Nassr formasıyla hat-trick yaparak gol sayısını 985'e yükseltmesinin ardından, profesyonel kariyerinde 1000 gol hedefine ulaşmayı kovalamayı sürdürdüğü bir dönemde yaşanıyor.

Buna karşılık Portekizli yıldız, pazartesi günü Özbekistan'daki rakibiyle oynanan AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçının Al Nassr kadrosunda yer almadı. Bazı raporlar, dinlendirilme kararını güvenlik endişeleri ve bölgedeki durumun Asya müsabakalarına etkisiyle ilişkilendirdi.

Ronaldo, 225 uluslararası maçta 143 gol kaydederek erkek futbolunda milli takımlar düzeyinde tarihin en golcü ismi unvanıyla rekorun sahibi olup, Portekiz Milli Takımı tarihinin en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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