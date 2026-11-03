Cristiano Ronaldo Jr, yaklaşan Avrupa Şampiyonası elemeleri için ilk kez Portekiz 17 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı

Cristiano Ronaldo'nun en büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr, Portekiz 17 Yaş Altı Milli Takımı'na ilk kez çağrılarak gelişmekte olan futbol kariyerinde önemli bir adım daha attı. Al-Nassr altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Filipe Ramos'un kasım ayındaki Avrupa Şampiyonası eleme maçları için belirlediği 23 kişilik kadroya alındı.

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Genç forvet millî takımda bir üst yaş kategorisine yükseldi

Sevgiyle Cristianinho olarak anılan genç forvet, ünlü babasının izinden gitmeye devam ederken 17 yaş altı millî takıma yükseldi. Şu anda Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın altyapısında forma giyen genç oyuncu, bu ayın ilerleyen günlerinde millî takım arkadaşlarına katılacak. Portekizli yayın kuruluşu Zerozero'ya göre bu sezon kulüp formasıyla çıktığı yedi maçta üç gol attı.

Alt yaş kategorilerinde istikrarlı yükseliş

Ramos'un kadrosuna yükselmesi, Mayıs 2025'te Portekiz 15 Yaş Altı Millî Takımı'nda ilk maçına çıkmasıyla başlayan umut vadeden millî takım kariyerindeki son dönüm noktası oldu. Genç oyuncu, o ilk maçından bu yana ülkesinin alt yaş kategorilerinde 13 kez forma giyip beş gol attı.

Genç hücum oyuncusu, 15 yaş altı takımında çıktığı dört maçta iki gol attıktan sonra kısa sürede bir üst yaş kategorisine yükseldi. Golcülüğünü 16 yaş altı takımında da sürdürerek dokuz maçta üç kez ağları buldu ve bu hafta 17 yaş altı takımına çağrıldı.

Aile mirası gelecek hedeflerine güç veriyor

Sahaya her çıktığında beş kez Ballon d'Or kazanmış babasıyla karşılaştırılması kaçınılmaz olsa da yaklaşan eleme maçları, 16 yaşındaki oyuncuya Portekiz formasıyla kendi adını duyurmak için yeni bir fırsat sunuyor. Büyük Ronaldo'yu başarılarla dolu kariyeri boyunca takip eden taraftarlar, genç oyuncunun Suudi Arabistan'daki ve millî takım düzeyindeki gelişimini de yakından izliyor.

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Genç oyuncu üst yaş kategorilerine yükseldikçe, babası futbolu bırakmadan önce ikilinin bir gün resmî bir maçta aynı sahayı paylaşıp paylaşamayacağına dair spekülasyonlar sürüyor. Bu arada Portekiz A Millî Takımı'nın yeni kadrosunu gelecek cuma açıklaması bekleniyor. Al-Nassr kaptanının kadroda yer alıp almadığı o zaman belli olacak.

Oeiras'ta üç eleme maçı bekliyor

Uzun vadeli hayallerinden önce Cristiano Jr, Portekiz'in dört takımlı eleme grubunu ilk iki sırada tamamlayarak bir sonraki tura yükselmesine yardımcı olmaya odaklanacak. Üç maçın tamamı, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Oeiras'taki Cidade do Futebol tesislerinde oynanacak. Portekiz, 11 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak. Ramos'un takımı daha sonra 14 Kasım'da Bulgaristan'la oynayacak ve üç gün sonra Sırbistan karşısında mini turnuvayı tamamlayacak.