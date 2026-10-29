Cristiano Ronaldo, João Félix ve Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde rüya gibi bir gece yaşadı

Tijjani Reijnders, Cristiano Ronaldo ve João Félix, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde harika bir gece geçirdi. Hollanda millî takımı oyuncusu Reijnders, Al-Qadsiah'ın Al-Riyadh'ı 6-0 yendiği maçta hat-trick yapıp bir asist kaydetti. Aynı saatlerde Al-Nassr formasıyla üç gol atan Ronaldo ise kariyerindeki gol sayısını 985'e çıkardı. Félix, Al-Kholood karşısında alınan 5-3'lük galibiyette beş golün dördünün asistini yaptı.

Al-Riyadh - Al-Qadsiah 0-6

Reijnders, 18. dakikada uzak direkte dönen topa çabuk tepki verip topu ağların üst bölümüne göndererek gol perdesini açtı. Devre arasından hemen önce Abdullah Al Salem farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının hemen başında Reijnders bir kez daha sahneye çıktı. Zwolleli futbolcu, Julián Quiñones'in kısa pasını aldı ve yerden çektiği şut uzak köşeden ağlara gitti. Kısa süre sonra Reijnders bir asist de yaptı. Pasıyla Mahamadou Sangaré'yi hareket hâlindeyken topla buluşturdu; Sangaré sol ayağıyla golü attı.

Quiñones'in skoru 5-0'a getiren golü maçın sonucunu belirleyecek gibi görünüyordu ancak öyle olmadı. Maçın bitimine kısa süre kala yakın köşede boşluk bulan Reijnders, Al-Qadsiah formasıyla ilk hat-trick'ini tamamladı. Al-Qadsiah, rakiplerinden daha fazla maç oynamış olmasına rağmen Suudi Arabistan Pro Ligi'nin zirvesinde yer alıyor.

Al-Nassr - Al-Kholood 5-3

Al-Nassr, Al-Qadsiah'a göre çok daha zorlu bir gece geçirdi. İlk çeyrek saat geride kaldıktan kısa süre sonra, Ronaldo'nun golü ofsayt nedeniyle iptal edilir edilmez Al-Kholood, Julien Domingues ile sürpriz bir şekilde öne geçti.

Al-Nassr toparlandı ve Angelo ile Sadio Mané'nin golleriyle henüz devre arasına girilmeden öne geçti. Hem Brezilyalı hem de Senegalli oyuncunun golünün hazırlayıcısı Félix'ti; ancak Mané'nin golünden önce Portekizli futbolcunun sonuçsuz kalan bir şutu vardı.

Al-Kholood pes etmedi ve ilk yarının uzatma dakikalarında Loïc Essomba ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise Ronaldo ve yine Félix sahneye çıktı.

İkinci yarının ortalarında Al-Nassr bir kez daha öne geçti. Orta sahadan gelen güzel bir pasla ceza sahasında topla buluşan Félix, topu yanındaki Ronaldo'ya aktardı. Ronaldo da kolayca ağlara gönderdi.

Kısa süre sonra Ronaldo maçın fişini çekti. Félix rakibini çalımlarla şaşırtıp yüksek bir orta yaptı; Ronaldo'nun sert kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesi üzerine Félix, gecedeki dördüncü asistini kaydetti.

Ronaldo, maçın son bölümünde hat-trick'ini tamamladı. Kendi başına golü aramak için yeterli alanı bulamayan Mané, çevresini iyi görerek Ronaldo'ya kaçırması neredeyse imkânsız bir fırsat sundu: 5-2. Domingues, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 5-3 olarak belirledi.