Portekiz Milli Takımı'nın atmosferi beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrılarak Kopenhag'dan özel uçağıyla Madrid'e doğru yola çıktı. Bu adım, Portekiz kaptanının milli takımdaki geleceğine dair büyük soru işaretlerinin ve bu gelişmelerin uluslararası kariyerinin sonunun başlangıcı olup olmadığının kapısını araladı.

Ronaldo'nun ayrılışı, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımın kaptanıyla herhangi bir kriz yaşandığını yalanladığı, aksine Ronaldo'nun çarşamba günkü antrenmana katılacağını açıkça vurguladığı açıklamalarından yalnızca birkaç dakika sonra geldi.

Jesus basın toplantısında şunları söyledi: "Dün antrenmanı reddetmedi. Francisco Conceiçao sakatlık nedeniyle antrenman yapmadı, Joao Felix de yorgunluğunu hafifletmeye çalıştığımız için antrenmana çıkmadı. Cristiano Ronaldo ise spor salonunda çalıştı. Bugün antrenman yapacak. Bugün dördüncü gün, dolayısıyla antrenman yapacak."

Ancak ardından yaşananlar tamamen farklıydı. Ronaldo, antrenman seansına katılmadan, Portekiz Futbol Federasyonu'na ait siyah bir araçla Kopenhag'daki Parken Stadyumu'ndan ayrıldı.

Jesus'un açıklamaları Ronaldo'nun ayrılışından önceye denk geldi

Jesus, salı akşamı Ronaldo ile bir toplantı yapıldığını doğrulamış ve meselelerin gün bitmeden çözüme kavuşturulduğunu belirtmişti. Ancak aynı zamanda teknik kararlarının, milli takım kaptanının ismi ya da konumundan etkilenmeyeceğinin de altını çizmişti.

Portekiz teknik direktörü şunları söyledi: "İstediğim şeyi vaat edebilirim. Teknik direktör benim. Oyuncuya maça başlamayacağını ve yedek kulübesinde olacağını söyledim. Ona 30 dakikalık bir ihtiyaç duyarsam oynar, ihtiyaç duymazsam oynamaz. Hiçbir oyuncu bana fikrimi değiştirtemez. Ne o, ne futboldaki başka biri, hatta hiçbir başkan. Asla, hiç kimse."

Bu açıklamalar, Ronaldo'nun milli takımla katılımını çevreleyen son gelişmeler ışığında özel bir önem taşıyor; Norveç karşısında yedek kulübesinde oturmasından başlayarak üst üste üç gün antrenmanlardan uzak kalmasına kadar.

Portekiz Federasyonu Ronaldo'nun yokluğunu doğruladı

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'nun antrenmanlara katılmadığını doğrulayan kısa bir açıklama yaptı; ancak bu yokluğa dair herhangi bir açıklama sunmadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Parken Stadyumu'ndaki antrenmana ilişkin bilgiler: Joao Felix takımla antrenmanlara döndü. Yarınki maça hazır olmayan Francisco Conceiçao ve Cristiano Ronaldo antrenman yapmadı. Teşekkürler."

Herhangi bir resmi açıklamanın olmayışı, milli takım kaptanının durumunu çevreleyen belirsizliği daha da artırıyor; özellikle de Jesus'un yalnızca birkaç dakika önce oyuncunun antrenmana katılacağını doğrulamış olması dikkate alındığında.

Ronaldo'nun Jesus'la krizi nasıl başladı?

Krizin başlangıcı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç-Portekiz maçına dayanıyor. Jesus, Ronaldo'yu yedek kulübesinde tutmaya, Joao Felix ve Gonçalo Ramos'a ise ilk on birde başlama fırsatı vermeye karar verdi.

Karar, sahada olumlu sonuçlar verdi; iki oyuncu birer gol kaydetti ve Portekiz maçı 2-1 kazandı. Ancak Ronaldo, ikinci yarıda ısınma hareketleri sırasında kısa bir süre görünmesi dışında, sahada tek bir dakika bile forma giymedi.

Maçın bitiminin ardından Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitti ve ertesi gün yapılan antrenmanda diğer yedeklere katılmadı.

Jesus daha sonra olayın önemini küçümsemeye çalıştı ve yaşananları oyuncuların yük yönetiminde alışılmış bir durum olarak değerlendirdi.

Pedro Proença ile acil toplantı

Ancak Portekiz'de en çok soru işareti yaratan gelişme, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın programını değiştirerek Ronaldo ve Jesus ile bir toplantı yapmak üzere Kopenhag'a gitme kararı oldu.

Toplantı, Norveç maçının ardından oluşan gergin atmosferde çarşamba sabahı yapıldı. Jesus daha sonra Ronaldo ile toplantısının normal bir şekilde sonlandığını ve iki taraf arasında herhangi bir sorun bulunmadığını doğruladı.

Ne var ki Ronaldo'nun bu açıklamalardan birkaç saat sonra milli takım kampından ayrılması, krizi yeniden gündeme taşıdı ve bir sonraki adıma dair belirsizliği daha da artırdı.

Bu, Ronaldo'nun Portekiz'le sonu mu olacak?

Ronaldo'nun Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrılması, oyuncunun Portekiz'deki geleceğine dair büyük bir soruyu gündeme getiriyor; özellikle de milli takım kaptanının 41 yaşında olması ve uluslararası kariyerinde belirleyici bir aşamaya yaklaşması nedeniyle.

Şimdiye kadar ne Ronaldo'dan ne de Portekiz Federasyonu'ndan, oyuncunun uluslararası futbolu bırakmaya karar verdiğine dair resmi bir işaret gelmedi. Dolayısıyla milli takımdaki kariyerinin sonundan söz etmek, açıklanmış bir karar değil, bir olasılık olarak kalıyor.

Ancak ayrılışın zamanlaması, öncesinde Norveç karşısındaki rolüne dair yaşanan anlaşmazlıklar, ardından antrenmanlardan uzak kalması ve federasyon başkanı ile teknik direktörü bir araya getiren acil toplantı, Ronaldo'nun Portekiz'deki geleceğini giderek artan soru işaretlerinin odağı haline getiriyor.

Şu an en önemli soru şu: Cristiano Ronaldo, mevcut kriz nedeniyle Portekiz kampından geçici olarak mı ayrılıyor, yoksa bu ayrılış ülkesinin milli takımıyla kariyerinin sonunun başlangıcını mı temsil ediyor?