Cristiano Ronaldo, James Rodriguez'i ikna etmeye çalışıyor

Cristiano Ronaldo, Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez'i Juventus'a çağırdı.

'in, 2017-2018 sezonunun başında 'den kiraladığı James Rodriguez'in akıbetinin ne olacağı yaz transfer döneminde belirlenecek.

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GOAL'ün haberine göre Alman ekip, kiralık sözleşmesi biten oyuncunun 42 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane, James Rodriguez'in 2017 yılında takımdan gönderilmesinde önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde, Kolombiyalı yıldız ismin geri döneceği Real Madrid'de forma şansı bulmasının zor olduğu belirtiliyor.

İtalya ekiplerinin radarında bulunan 27 yaşındaki oyuncu için devreye giren 'nin yanı sıra da Rodriguez ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

Juventus'un Portekizli yıldızı , Kolombiyalı oyuncuyu ikna etmek için görüntülü bir görüşme yaptığı iddia ediliyor.