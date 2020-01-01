Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönmüyor
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Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Serie A ekibi Juventus’ta Daniele Rugani’ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir" ifadesi kullanıldı.
Ülkesi Portekiz’de bulunan takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo’nun da bu gelişme üzerine İtalya’ya dönmeme kararı aldığı öne sürüldü.
İtalya’da 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.