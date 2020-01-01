Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönmüyor

Annesinin felç geçirmesi nedeniyle Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinde kaldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği ekibi ’ta Daniele Rugani’ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir" ifadesi kullanıldı.

Ülkesi ’de bulunan takımın yıldız ismi ’nun da bu gelişme üzerine İtalya’ya dönmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Daha fazla takım

İtalya’da 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.