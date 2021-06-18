Cristiano Ronaldo Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk insan oldu

EURO 2020'nin ardından Juventus'tan ayrılması beklenen Portekizli yıldız, Instagram'da 300 milyon takipçiyi aştı.

EURO 2020'nin ilk maçında Macaristan filelerine attığı iki golle Michel Platini'yi geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, bu defa saha dışında bir rekora imza attı.

Kariyerini Juventus'ta sürdüren efsane futbolcu Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk insan olmayı başardı.

Küresel bir spor ikonu olmayı başaran Ronaldo'nun bu başarısında İngiltere, İspanya ve İtalya gibi büyük futbol ülkelerinde futbol oynaması önemli bir rol oynarken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise 219 milyon takipçide kaldı. Ronaldo'nun en yakın bireysel Instagram takipçisi ise ABD'li tv yıldızı Kylie Jenner oldu.

Ronaldo 300 milyon takipçiye ulaşırken, 20 Premier Lig takımının toplam takipçi sayısının 170 milyonda kalması, efsane futbolcunun ne denli büyük bir ikon olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Instagram geliri dudak uçuklatıyor

Ronaldo geçtiğimiz yıl yayımlanan bir rapora göre Instagram'dan en fazla gelir elde eden ünlü olmuştu. Mart 2019'dan Mart 2020'de dek sponsorlu gönderilerden en fazla para kazanan isim olan Ronaldo'nun Instagram'dan elde ettiği 50.3 milyon dolar'lık gelir, formasını giydiği Juventus'ta elde ettiği 33 milyon dolarlık yıllık ücreti aşmıştı.

EURO 2020'nin ardından Juventus'tan ayrılacağı öne sürülen 36 yaşındaki yıldızın yeni durağının neresi olacağı ise merakla bekleniyor.

Eski takımı Manchester United, Ronaldo'yu yeniden Old Trafford'a getirmekle yakından ilgilenirken, Kylian Mbappe'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan PSG de süreci takip ediyor.

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