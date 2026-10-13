Juventus ile Cristiano Ronaldo arasında uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlık, İtalyan devinin yenilgiyi kabul etmemesiyle yeni ve çarpıcı bir boyut kazandı. Portekizli yıldız lehine verilen birden fazla karara rağmen kulüp, konuyu İtalyan yargısının en üst merciine taşıyacağını doğruladı.

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‘Ronaldo Belgesi’ için hukuki mücadele sürüyor

Soruşturmanın merkezinde, kulübün mali uygulamalarına yönelik Prisma soruşturması sırasında ortaya çıkan ve kamuoyunda “Ronaldo Belgesi” olarak bilinen bir belge bulunuyor. Savcılar, Juventus'un oyuncularla maaş ödemelerini ertelemek için özel anlaşmalar yaptığını ve bunların kulübün resmî mali tablolarına doğru şekilde yansıtılmadığını öne sürdü.

Bu durum Juventus için büyük bir skandala dönüştü ve eski başkan Andrea Agnelli'nin de aralarında bulunduğu kulüp yönetim kurulunun topluca istifasına katkıda bulundu. Soruşturma kapsamında elde edilen telefon dinleme kayıtları, Juventus'un durumunu daha da karmaşık hâle getirdi. Kaydedilen bir görüşmede kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Cesare Gabasio, dönemin sportif direktörü Federico Cherubini'ye yazılı anlaşmanın “teorik olarak var olmaması gerektiğini” söylemişti. Bu sözler, kulüp ile yıldız oyuncusu arasındaki mali düzenlemenin hassas niteliğine işaret ediyordu.

Yetkililerin ele geçirdiği söz konusu belgede Ronaldo'nun imzası bulunmasa da anlaşmanın hukuki geçerliliği mahkemelerde sürekli olarak kabul edildi. Forvet oyuncusu, transferinden bağımsız olarak paranın kendisine vaat edildiğini savunurken kulüp, Premier League'e gitmesiyle bazı mali taleplerinden feragat ettiğini ileri sürdü.

Hakem kararları ve Torino'daki mahkeme mücadelesi

Mart 2022'de bir avukatın ofisinde somut delillerin bulunmasının ardından Ronaldo, Eylül 2023'te eski kulübüne karşı resmî hukuki süreç başlattı. Belgelerin karmaşıklığı nedeniyle iki taraf, anlaşmazlığı çözmek üzere tahkime gitmeyi kabul etti. Nisan 2024'te hakem heyeti, oyuncunun hukuk ekibinin talep ettiği 19,5 milyon avronun tamamı yerine Juventus'un ilk talebin yaklaşık yarısı olan 9,8 milyon avro ile faizini ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti.

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Heyet, Juventus'un oyuncuyu dolandırma niyetinde olduğuna dair kanıt bulunmadığını, ancak erteleme anlaşmasının şartları uyarınca borcun geçerliliğini koruduğunu belirtti. Kararda ayrıca Ronaldo'nun İngiltere'ye ayrıldığı anda ödemeyi açıkça talep etmediğine dikkat çekildi. Juventus, hakem kararına derhâl itiraz ederek mücadeleyi Torino İş Mahkemesi'ne taşıdı. Ocak ayında hâkim Gian Luca Robaldo, kulübün itirazını reddetti ve Al-Nassr kaptanına ödemenin yapılması gerektiğini teyit etti.

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Geri adım atmayan Juventus, 2025-26 dönemine ilişkin son mali raporunda nihai bir temyiz başvurusu yaptığını doğruladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kulüp şu açıklamayı yaptı: “Karar, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hakem kararındaki şekli kusurların varlığının incelenmesiyle sınırlıydı; davanın esasına ilişkin bir karar değildi. Bu nedenle hakem kararında varılan sonuçları değiştirmiyor.” Bu açıklama, kulübün önceki mahkemenin davanın temelindeki olgular yerine yalnızca usul hatalarını incelediğine inandığını gösteriyor.

Juventus için mali sonuçlar

Hukuki mücadele gündemdeki yerini korurken Juventus, olası ödemenin kulübün mevcut mali hesaplarını sarsmayacağı konusunda hissedarlara ve taraftarlara güvence vermeye çalıştı. Kulüp yönetimi, Ronaldo'yla yaşanan anlaşmazlığın maliyetini önceki hesap dönemlerine zaten yansıttı. Bu da Yüksek Mahkeme'deki duruşmanın sonucunun ani bir açığa yol açmayacağı anlamına geliyor.

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Açıklamada mevcut temyiz sürecinin takvimi de şöyle anlatıldı: “Her hâlükârda, hakem kararından doğan ekonomik ve mali etkiler 2023/2024 mali yılından bu yana şirketin hesaplarına yansıtılmıştır. Bu nedenle mevcut veya gelecek bütçelerde olumsuz bir etki beklenmemektedir. Juventus, bu karara karşı 27 Mart 2026'da usulüne uygun şekilde tebliğ edilen bir temyiz başvurusunda bulunmuştur ve duruşma tarihinin belirlenmesini beklemektedir.” Bu usul adımı, İtalyan devi için son hukuki hamle niteliğinde.

Ronaldo açısından dava, Suudi Arabistan'daki rekorlarla dolu kariyerinin sonuna yaklaşırken hem bir ilke meselesi hem de önemli bir mali alacak konusu olmayı sürdürüyor. Juventus açısından ise yeni yönetimin geride bırakmak istediği Agnelli döneminden kalan bir sorun. Duruşma tarihi henüz belirlenmediği için iki taraf, dört yıla ve birden fazla yargı aşamasına yayılan anlaşmazlıkta çıkmazda kalmaya devam ediyor. Yüksek Mahkeme'nin vereceği nihai karar, kulüp tarihinin en çok davaya konu olan dönemlerinden birini kesin olarak kapatacak.