Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alamamasının ardından Cristiano Ronaldo'nun UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymemek için takımdan ayrılacağı öne sürülse de Portekizli efsanenin son günlerde attığı adımlar gelecek sezon da İngiliz ekibinin formasını giyeceği yönündeki iddiaların her geçen gün daha da güçlenmesini sağladı.

Geçtiğimiz günlerde kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada takımın gelecek sezonki teknik direktörü Erik ten Hag'a başarılar dileyen ve Hollandalı çalıştırıcıyla birlikte çok sayıda kupa kazanacaklarına inandığını belirten Ronaldo, deneyimli teknik adamın Ajax'ta harika bir dönem geçirdiğini ve birlikte başarılı olacaklarını ifade etti.

İlk kez Devler Ligi'nin dışında kalacak

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Manchester United'ın gelecek sezonki formasıyla poz veren Ronaldo'nun bu hareketi gelecek sezon da takımda kalmak istediği yönünde bir mesaj olarak algılandı.

Kariyeri boyunca hiç Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmayan Ronaldo United'da kalmayı seçerse, ilk kez Devler Ligi'ni uzaktan izleyecek.

Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 37 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de 18, toplamda ise 24 gol atmıştı. İlerleyen yaşına rağmen etkileyici performanslarını sürdüren Ronaldo, ülkesinin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinde de önemli rol oynamış ve elemelerde dokuz maçta altı gol atmıştı.

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