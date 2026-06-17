Cristiano Ronaldo, Firavunlar’ın efsanesinin başı çektiği tarihi listeye girdi

Efsane Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda bugün Çarşamba günü Portekiz formasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında ilk 11'de yer alarak Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa yazmaya devam etti.

Bu maçın ardından Ronaldo (41 yaş 132 gün), Dünya Kupası tarihinin en yaşlı dördüncü oyuncusu oldu (kaleciler dahil). Listede ilk sırada 45 yaş 161 gün ile Mısırlı Essam El-Hadary yer alırken, 43 yaş 3 günlük Kolombiyalı Fred Mondragón ve 42 yaş 39 günlük Kamerunlu Roger Milla'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.









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Bu konuyla ilgili olarak, João Neves, 6. dakikada muhteşem bir kafa vuruşuyla Portekiz'in Demokratik Kongo karşısında öne geçmesini sağlayan golü attı.

Böylece genç orta saha oyuncusu, 21 yıl 8 aylık yaşıyla Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en genç üçüncü golcüsü oldu. Onu, turnuvadaki ilk golünü 21 yıl 4 aylıkken atan Cristiano Ronaldo ve 21 yıl 5 aylıkken fileleri havalandıran Gonzalo Ramos izliyor.

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte 11. grupta yer alacak.







