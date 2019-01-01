Cristiano Ronaldo: Finalde Real Madrid ile karşılaşmak isterim

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sakatlığını atlattığını ve eski kulübü Real Madrid ile son 16'da karşılaşmak istemediğini söyledi.

, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dokuz yıl formasını giydiği ve 2018 yazında ayrıldığı ile karşılaşmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu lider bitiren ile A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Real Madrid'in son 16 turunda eşleşme ihtimali bulunuyor.

Sky Sport Italia'ya konuşan yıldız oyuncu bu ihtimalin gerçekleşmesinden yana değil.

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Ronaldo "Real Madrid olağanüstü bir takım. Bana soracak olursanız onlarla daha sonra eşleşmek isterim. Final? Kesinlikle buna hayır demem" ifadelerini kullandı.

D Grubu son maçında 'e karşı gol bulan ve sakatlığının geçtiğini belirten Cristiano Ronaldo "İyi hissediyorum. Fiziksel problemlerim geride kaldı. Geçtiğimiz 4 hafta boyunca ufak ağrılarla oynadım ama şu an tamamen iyiyim. Bayer Leverkusen maçının ikinci yarısında iyi oynadık. Grubu lider bitirdik. İyiye gidiyoruz, umarım bu durum devam eder" dedi.

Portekizli oyuncu sözlerine "Dybala ve Higuain ile oynamak harika. Onlarla birlikte oynamayı seviyorum. Sahada keyif aldığımızı inkar edemem ama kararları teknik direktörümüz veriyor. Ona saygı duymak zorundayız" şeklinde nokta koydu.