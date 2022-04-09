Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının Goodison Park'ta Everton'a 1-0 mağlup olmasının ardından sahayı terk ederken, ayağına aldığı darbelerle dikkatleri çekti.

İlk 11'de oynadığı karşılaşmada bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşayan efsane oyuncunun bacağı ve tekmeliği maç sonunda kan içindeydi.

Maç boyunca Everton savunmasının arasında kaybolan ve etkili bir görüntü çizemeyen Ronaldo ligde oynadığı son 11 karşılaşmanın sadece ikisinde gol kaydetti.

United'ın bir diğer efsane ismi Wayne Rooney hafta içinde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun United'a transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamadığını açıklamış ve eski takım arkadaşının tepkisini çekmişti.

United Şampiyonlar Ligi'ne katılamayabilir

Öte yandan ligde oynadığı son beş karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabilen United bu yenilginin ardından 51 puanda kaldı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için sezonu ilk dört sıra içerisinde tamamlaması gereken Ralf Rangnick'in takımının bunu başaramaması halinde Ronaldo'nun kulüpteki geleceği de soru işaretine dönüşecek.

Bu sezon Manchester United formasıyla 33 maça çıkan ve 18 kez fileleri havalandıran Ronaldo, ülkesi Portekiz'in Dünya Kupası play off'larına oynadığı iki karşılaşmayı da boş geçmişti.

Ülkesinin Katar vizesi almasına rağmen milli forma altında da etkisiz kalan 37 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası sonrasında milli formaya veda etmesi bekleniyor.

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