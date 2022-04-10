Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının Goodison Park'ta 1-0 mağlup olduğu Everton karşılaşmasının ardından ev sahibi takım taraftarlarına saldırdı.

Yaşanan durumdan dolayı özür dilemeyi ihmal etmeyen Ronaldo, iddialara göre bu saldırı sırasında tribünde yer alan bir Everton taraftarının cep telefonunu parçaladı.

37 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada bu davranışından dolayı özür dilerken, söz konusu taraftarı bir Manchester United maçına davet etti:

"Karşılaştığımız zor zamanlarda duygularla başa çıkmak kolay olmuyor. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız.

"Tepkim için özür dilerim ve mümkünse o taraftarı sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da misafir etmek istiyorum"

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalabilirler

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ligi ilk dört içerisinde bitirmesi gereken ancak dördüncü sıradaki Tottenham'ın altı puan gerisinde yer alan Manchester United, son yedi maçta sadece bir kez kazanabildi.

Önümüzdeki hafta Norwich ile karşılaşacak olan Ronaldo ve arkadaşları sonrasında ise şampiyonluk adayı Liverpool'a konuk olacak.

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