Portekizli süperstar, 32 yaşındaki kaleciyi Arabistan'da görmek istiyor.

NE OLDU? İtalya'daki haberlere göre, Ronaldo'nun Juventus'un kalecisi Carlo Pinsoglio'nun kendi takımı Al Nassr'da oynamasını istiyor.

Gazzetta dello Sport'a göre Ronaldo, kaleciyle temasa geçti ve onun da Arabistan'a gelip hayatın tadını çıkarmaya çağırdı.

Portekizli süperstarın, eski takım arkadaşını Arabistan'a getirmek için kulüp yöneticilerine baskı yaptığı aktarılıyor.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Kasım 2022'de sert koşullar altında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan takımına katıldı.

United ile gemileri yaktıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamak istiyordu, ancak şartlar buna izin vermedi.

VE DAHA FAZLASI: 38 yaşındaki oyuncu, son üç maçında iki hat-trick yaparak etkili bir performans sergiliyor. Al-Nassr, Cumartesi günü Suudi Pro Ligi'nde Damac'ı yenerken üç gol kaydetti.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo, Al-Nassr'ın Cuma günü Al-Battin'e karşı oynayacağı maçta gol konusundaki altın serisini sürdürmeyi umacak.