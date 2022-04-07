Cristiano Ronaldo eski takım arkadaşı Wayne Rooney'yi kıskançlıkla suçladı

Premier Lig'de Arsenal ile Crystal Palace'ı karşı karşıya getiren maç sırasında Sky Sports yayınına konuk olan Wayne Rooney, bir dönem omuz omuza mücadele ettiği Ronaldo hakkındaki soruyu da yanıtladı.

Rooney, Cristiano Ronaldo'nun sezon başında Manchester United'a dönmesinin iki taraf için de iyi sonuç vermediğini ve Portekizli oyuncunun eski seviyesinde olmadığını söyledi.

Sezon içinde medyadan ve taraftarlardan pek çok eleştiri alan Ronaldo ise Rooney'nin bu yorumunu kıskançlığa bağladı.

Rooney, Ronaldo hakkında ne söyledi?

Rooney ile Ronaldo arasındaki gerilim, 2006 Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere-Portekiz maçında Rooney'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona kadar uzanıyor.

Sky Sports'ta Ronaldo'nun United'a transferini değerlendiren Rooney, bu hamlenin şimdilik başarısız olduğunu düşünüyor.

"Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde önemli goller attı. Tottenham'a karşı hat-trick yaptı."

"Ama kulübün geleceği düşünerek gençleşmesi ve önümüzdeki iki, üç yıl içinde Manchester United'ı yukarı taşıyacak aç oyunculara yönelmesi gerekiyor."

"Cristiano artık yaşlanıyor. Kesinlikle 20'li yaşlarında olduğu gibi bir oyuncu değil. Bu futbolun doğasında var. Hala bir gol tehdidi, ama oyunun diğer alanlarında genç ve aç oyunculara ihtiyaçları var."

"İyi gençlere sahipler. Bence Sancho ve Rashford önümüzdeki yıl daha iyi olacak."

"Jesse Lingard'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum, çünkü sahaya enerji ve kalite getiriyor. Scott McTominay de iyi iş çıkarıyor, yani kadroda iyi gençler var."

"Sadece özgüvene ihtiyaç duyuyorlar. İyi oyuncular olduklarına inanmaları gerekiyor. Elbette yeni gelecek menajer de kendi transferlerini yapıp yeni bir yapı oluşturacak."

Ronaldo'nun yanıtı

Kariyerinde beş Ballon d'Or ödülü bulunan Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşını kıskançlıkla itham etti.

Instagram

Bu sezon Manchester United'ın beklentilerin uzağında kalması eleştiri oklarının Ronaldo'ya yönelmesine neden oldu. Yeterince pres yapmadığı ve takıma liderlik edemediği gerekçesiyle eleştirilen Portekizli, buna rağmen 32 maçta 18 gol atmayı başardı.

2021/22 sezonunu kupasız kapatacak olan Kırmızı Şeytanlar'ın önündeki tek hedef, Premier Lig'i ilk dörtte bitirerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.

Geçen hafta Ronaldo'nun hastalığı nedeniyle forma giymediği maçta Leicester ile 1-1 berabere kalan United, bu hafta düşme korkusu yaşayan Everton'a konuk olacak.