Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve reklam kampanyalarından büyük rakamlar kazanan dünya çapında en tanınmış çiftlerden biri.

Aslında ünlü influencer, ürünlerinin reklamını yapmak için markalardan 8.000 Euro alıyor, ancak bu onun tek geliri değil.

İspanyol TV programı 'Viva La Vida'ya göre Ronaldo, Georgina'nın banka hesabına aylık 100.000 avroya yakın bir rakam aktarıyor.

Ronaldo yokken çocuklara bakan kişi Georgina olduğundan, bu rakamın "masraflar ve çocuk bakımı" için hizmet ettiği bildiriliyor.

Georgina kısa süre önce Netflix'te günlük hayatı hakkında bir anne, iş kadını, ortak ve aynı zamanda influencer biri olarak nasıl başa çıktığını anlatan bir belgesel yayınladı.

Aile arasında gerginlik

Bu arada, 'Viva La Vida' Georgina'nın Aragon eyaletinde bulunan memleketi Jara'ya gitti ve insanlar onun büyükannesinin cenazesine "katılmadığını" ortaya çıkardı.

Ocak ayında, Georgina'nın amcası Jesus Hernandez, ailesine karşı tutumu nedeniyle yeğenine vurdu.

The Sun'a verdiği demeçte, "Bizden utanabilir ve onun lüksüyle yaşamadığımız için bizden daha iyi olduğunu düşünebilir" dedi.

"Ondan hiçbir şey istemedim. Ronaldo ile çıktığını öğrendiğimden beri sadece bir veya iki kez aradı.

"Georgina ve kız kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamaktan, onlara kıyafet almaktan, elektrik ve su masraflarını karşılamaktan sorumluydum.

"Her şeyi yaptım. Georgina, kayınbiraderimi Arjantin'e geri gönderdikleri güne kadar gençlik yıllarında benimle yaşıyordu."

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