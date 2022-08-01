Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag için yeterli değil: "Manchester United seviyesinde değil"

Kırmızı Şeytanların patronu, tüm zamanların en iyi oyuncularından birinin zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Manchester United'dan ayrılmak istiyor ancak Erik ten Hag onu maçlarda görev vermek için yeterli bulmuyor.

Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus'tan yolunu tuttuğu eski kulübünde umduğunu bulamadı ve bu yaz transfer döneminde menajerleri tarafından farklı takımlara önerildi.

Atletico Madrid, Bayern Münih gibi kulüpler, Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusunu kibarca geri çevirirken Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki patronu tarafından da yeterli görülmedi.

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo hakkında ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Erik ten Hag, "Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de ne kadar kısa sürede forma giyebilir?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Şu anda bu soruya yanıt veremem. Kesinlikle kadromuzun oyuncularının şu anki seviyesinde değil. Çünkü çok fazla antrenman kaçırdı."

"Çok fazla antrenmana ve maçlarda görev almaya ihtiyacı var."

Cristiano Ronaldo, Rayo Vallecano maçında ne yaptı?

Manchester United, Pazar günü Rayo Vallecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve mücadelede Cristiano Ronaldo da görev aldı.

Portekizli yıldız maça ilk 11'de başladı ancak devre arasında oyundan çıktı.

Erik ten Hag'ın kararıyla maçtan alınan beş Ballon d'Or sahibi oyuncu, karşılaşmanın bitmesini beklemeden stadı terk etti.

Daha fazlası