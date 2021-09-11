Cristiano Ronaldo, en çok golü hangi Premier Lig takımına attı?

Portekizli yıldız, ilk United serüveninde Premier Lig'de 84 gol kaydetmişti.

12 yıllık bir aradan sonra Premier Lig ve Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo için vakit tamam.

Yaz transfer döneminde Kırmızı Şeytanlara'a yeniden katılan Portekizli yıldız, bugün ikinci dönemine Newcastle United karşısında yeniden başlıyor.

Ronaldo, Premier Lig'de en son 2008-09 sezonunda oynadı ve o sene Manchester United lig şampiyonluğunu kazanırken 33 maçta 18 gol attı. Bir önceki sezon Altın Ayakkabı ödülünü kazanan yıldız futbolcu, 34 maçta 31 gol atmıştı.

Portekizli santrfor, United ile ilk döneminde 292 maçta 118 gol attı.Sadece Premier Lig'de ise 196 maçta 84 kez fileleri havalandırdı.

Ronaldo, Premier Lig'de bir önceki macerasında en çok golü Tottenham'a attı. Londra ekibine karşı 18 maçta 10 kez fileleri sarsan Portekizli, Aston Villa'ya ise 14 maçta dokuz gol kaydetti.

Ronaldo, Manchester United formasıyla ikinci döneminde ilk maçına çıkacağı Newcastle'a ise karşı ise 11 maçta altı gol kaydetti.

O halde yıldız oyıncunun Premier Lig takımlarına karşı gol sayısına bir göz atalım.

Cristiano Ronaldo hangi Premier Lig kulübüne kaç gol attı?

Takım Goller Tottenham Hotspur 10 Aston Villa 9 Fulham 7 Newcastle United 6 Arsenal 6 Bolton Wanderers 6 West Ham United 5 Everton 5 Manchester City 5 Wigan Athletic 5 Portsmouth 5 Reading 4 Liverpool 3 West Bromwich Albion 3 Stoke City 2 Hull City 2 Blackburn Rovers 2 Birmingham City 2

*Ronaldo'nun 1'den fazla gol attığı takımlar