Cristiano Ronaldo: Elimde olsaydı yalnızca önemli maçlarda oynardım

Portekizli yıldız, üzerinde daha fazla baskının olduğu maçlarda oynamaktan özel bir keyif aldığını söyledi.

'un Portekizli yıldızı , ona kalsa yalnızca büyük maçlarda oynamak istediğini itiraf etti.

France Football' a konuşan Ronaldo, "Size açıkça söylüyorum, bana kalsa, sadece bazı önemli maçları oynardım; milli maçlar ve Şampiyonlar Ligi maçları" yorumunu yaptı.

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"Bu tür maçlar tehlikeli, zorlu ve baskı dolu bir atmosferde oynanırlar," diyen Portekizli yıldız, "Ailenizi, temsil ettiğiniz kulübü ve size para ödeyenleri onurlandırmak için her gün profesyonel olmak ve iyi performans göstermek zorundasınız. Öyleyse kural basit; daima elinden gelenin en iyisini yap" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki oyuncu, aktif futbol hayatına devam edebildiği müddetçe oynamak istediğini de yineledi.

"Yaş sadece sayılardan ibarettir," diyen Ronaldo, "34, 35, 36 yaşında olman, kariyerinin sonunda olduğunuz anlamına gelmez. Maçlarda hâlâ nasıl oynadığımı, kendimi hâlâ iyi hissettiğimi ve daha da olgunlaştığımı gösterebilirim. Fark yaratan budur" şeklinde konuştu.