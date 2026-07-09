Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığını silip atmak için yeni bir maceraya mı atılıyor? Bahisçilere göre Al-Nassr’dan ayrılması sadece bir fikirden ibaret değil

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Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayal kırıklığı, bahisçiler, Al Nassr'a veda fikri

ROMA – Portekiz-İspanya maçı sonrasında sahanın ortasında gözyaşları içindeki Cristiano Ronaldo'nun görüntüsü, Dünya Kupası'nın en etkileyici ve anlamlı anlarından biridir; çünkü bu görüntü, sadece sporsal bir hayal kırıklığını değil, aynı zamanda bir döngünün kapanışını da anlatmaktadır; zira bu, Portekizli yıldız için son Dünya Kupası turnuvasıydı. 41 yaşındaki CR7, kariyerinin önemli bir bölümünü geride bıraktı ve şimdi o acı gözyaşlarını silmek için yeni bir maceraya atılmayı düşünebilir: Planetwin365 ve Goldbet bahis analistlerinin oranlarından da anlaşıldığı üzere, Al-Nassr’a transfer olması bir fikirden öte ve bahis oranı 7,50 olarak belirlenmiş durumda.Nereye gideceği henüz belli değil; zaten Cristiano Ronaldo’nun basın toplantısında da belirttiği gibi, bu saatler aceleci kararlar alınacak saatler değil. Arka planda, son haftalarda onu bir kral gibi ağırlayan ve şımartan ABD’deki MLS’de bir gelecek ihtimali var, ancak Avrupa’ya, belki de tam da Portekiz’e geri dönüş gibi daha “romantik” senaryolar da söz konusu. Altı Dünya Kupası’nda en az bir gol atan ilk oyuncu olarak tarihe adını daha da kazıdığı bu haftaların ardından kesin gibi görünen şey, emekliliğin bir seçenek olmadığıdır: “Ne zaman bırakacağıma ben karar vereceğim, siz değil,” diye basın toplantısında bulunan gazetecilere tekrarladı. Öyleyse, artık gözyaşlarını silip hayal kırıklığını atmanın zamanı geldi ve CR7 için, belki de Suudi Arabistan’dan uzakta, yeniden başlama zamanı gelecek.