Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın eleme maçında 41 yaşında milli takım formasıyla sahaya çıkarak, yaş ve performansla ilgili tüm rekorları kırdı... Azim ve özveriyi simgeleyen bu tarihi an, “Dón”un futbola olan tutkusunun zaman sınırları tanımadığını bir kez daha ortaya koydu.

İstatistik ağı “Opta”ya göre Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde 41 yaşını aşmışken eleme turlarında bir maça çıkan ilk oyuncu oldu. Bu yeni rekor, doğa kanunlarına meydan okumaya devam eden ve tüm dünyanın gözü önünde futbol efsanesinin yeni sayfalarını yazan Portekizli yıldızın başarılarla dolu siciline eklendi.

Portekiz milli takımının kaptanı, iki yıldan fazla süren uluslararası kariyerinde altıncı Dünya Kupası'na katılıyor. Bu süre zarfında "Avrupa'nın Brezilya'sı" olarak anılan takımla belirleyici goller attı ve tarihi şampiyonluklar kazandı. Bugün bu ileri yaşta eleme turlarına katılması, sadece olağanüstü fiziksel hazırlığını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda takım içindeki teknik ve liderlik değerini de teyit ediyor.

Bu başarı, nesiller boyu futbolculara ilham veren bir mesaj niteliğindedir: Profesyonellik, disiplin ve tutku bir araya geldiğinde yaş sadece bir rakamdır. Birçoğu kırk yaşından önce futbolu bırakırken, Ronaldo dünyanın en büyük futbol sahnesinde koşmaya ve maçları belirlemeye devam ederek, uzun zamandır beklediği Dünya Kupası zaferini arıyor.

Portekiz milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Diogo Costa.

Defans: Ruben Dias - Renato Vega - João Cancelo - Nuno Mendes.

Orta saha: Bruno Fernandes - João Neves - Vitinha.

Forvet: Cristiano Ronaldo - Rafael Leão - Pedro Neto.

Hırvatistan milli takımının kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Dominik Livaković.

Defans: Josip Stanišić - Marin Bongračić - Josip Sotaló.

Orta saha: Mateo Kovačić - Luka Modrić - Nikola Vlašić - Martin Baturina - Petar Sučić.

Forvet: Ante Budimir - Ivan Perišić.