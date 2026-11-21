Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1.000. gole biraz daha yaklaşsa da penaltı kaçırdığı maçta Al Nassr, Al Ahli'ye 3-1 yenildi. Portekizli yıldız takımını erken bir golle öne geçirdi, ancak ardından penaltıdan yararlanamadı. Ivan Toney ise Al Ahli'nin etkileyici geri dönüşüne öncülük etti.

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Ronaldo gol attı, Al Nassr tökezledi

Ronaldo, cuma günü kariyerindeki 1.000. gole bir adım daha yaklaştı. Ancak Al Nassr'ın Suudi Pro Ligi'ndeki rakibi Al Ahli'ye deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşma, 41 yaşındaki forvet için büyük hayal kırıklığıyla sona erdi.

Tecrübeli golcü, Joao Felix'in asistinde uzak köşeye gönderdiği mükemmel voleyle Al Nassr'ı erken öne geçirdi. 15. dakikadaki bu gol, kulübü adına bu sezon tüm kulvarlardaki 10. golüydü.

Ancak Al Nassr, iyi başlangıcına rağmen erken yakaladığı üstünlüğü koruyamadı. Bu hayal kırıklığı yaratan sonuç, takımın ligde bu sezon aldığı ikinci yenilgi oldu ve Al Nassr'ı Suudi Pro Ligi puan tablosunda üçüncü sırada bıraktı.

Ronaldo için nadir görülen penaltı kabusu

Ronaldo, açılış golünden yalnızca dört dakika sonra eline geçen önemli fırsatı değerlendirseydi maç çok farklı ilerleyebilirdi. Nawaf Al-Boushail'in ceza sahası içinde düşürülmesi, Al Nassr'a karşılaşmanın başlarında farkı ikiye çıkarma şansı verdi.

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Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Ronaldo'nun sert vuruşu direkten döndü. Böylece bu sezon Al Nassr formasıyla kullandığı iki penaltıyı da gole çevirememiş oldu. Bu, Suudi Pro Ligi'ne gelişinden bu yana üst üste penaltı kaçırdığı ilk dönem.

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Toney, Al Ahli'nin etkileyici geri dönüşüne öncülük etti

Al Ahli, kaçan penaltının ardından devrenin bitimine yakın fırsatı değerlendirdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu Galeno, ceza sahası dışından attığı harika golle ev sahibi ekibe beraberliği getirdi ve maçın gidişatını değiştirdi.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. İngiltere millî takım oyuncusu Ivan Toney, penaltıdan bu sezonki 14. golünü atarak Al Ahli'yi öne geçirdi.

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Brezilyalı savunmacı Roger Ibanez, yalnızca dört dakika sonra farkı artırarak üç puanı garantiledi. Bu etkileyici galibiyetle Al Ahli dördüncü sıraya yükseldi ve Al Nassr ile arasındaki puan farkını dörde indirdi.

Bin gole giden uzun yol

Takımının aldığı hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen Ronaldo, futbol tarihindeki önemli bir eşiğe doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Kulüp ve millî takım kariyerindeki resmî gol sayısı artık 986.

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Bu sayıya, ekim sonunda Al Faisaly'ye karşı atılan ve kime yazılması gerektiği tartışılan bir gol de dahil. Suudi Pro Ligi golü resmen Ronaldo'ya yazarken istatistik sağlayıcısı Opta, tartışmalı biçimde bunu kendi kalesine atılan gol olarak sınıflandırdı.

Bu ayın başlarında Portekiz millî takımını bırakmasının ardından, erkekler millî futbolunda en fazla maça çıkma ve gol atma rekorlarını elinde bulunduran Ronaldo tamamen kulüp futboluna odaklandı. Al Nassr yeniden lig maçına çıktığında bu yenilgiyi geride bırakıp 1.000 gol sınırına biraz daha yaklaşmayı hedefleyecek.