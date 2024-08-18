Cristiano Ronaldo'dan tarihi fark sonrasında takım arkadaşlarına ve Suudi futboluna büyük saygısızlık

Cristiano Ronaldo, takımının Cumartesi gecesi oynanan Suudi Süper Kupa finalinde 4-1 mağlup olmasının ardından madalyasını almadan sahayı terk etti.

39 yaşındaki Ronaldo, Ocak 2023'te Suudi Arabistan'a taşındığından bu yana ikinci kupasını kazanmayı umuyordu, ancak Al-Hilal, ikinci yarıda attığı dört golle Al-Nassr'ı mağlup etti.

Ronaldo, çarşamba günü oynanan Süper Kupa yarı finalinde Al-Taawoun'a karşı attığı golle sezonun ilk golünü kaydetti ve Cumartesi günkü finalde Al-Nassr'ı 1-0 öne geçiren golü de attı.

Ancak Al-Hilal, ikinci yarıda eski Fulham forveti Aleksandar Mitrovic'in iki gol attığı maçta dört golle karşılık verdi.

Ronaldo, goller geldikçe mutsuzluğunu gizlemedi ve Al-Hilal'in dördüncü golünden sonra takım arkadaşlarına karşı sinirli tavıarlar sergiledi.

Maçın ardından Al-Nassr oyuncuları ikinci oldukları için madalya ile ödüllendirildi. Ancak Ronaldo, madalyasını almakla ilgilenmedi ve stadyumu boş elle terk etti.

Ronaldo Riyad ekibi için şimdiye kadar 72 maçta 66 gol kaydetti ve geçen sezon Suudi Pro Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Ancak Al-Nassr, Ronaldo'nun ilk sezonunda şampiyon Al-Ittihad'ın beş puan gerisinde kalırken, 2023-24 sezonunda da Al-Hilal'in 14 puan gerisinde yer aldı.

Ronaldo ayrıca Suudi Arabistan'daki rakip taraftarların kendisine olan tepkisinden de hayal kırıklığına uğradı. Geçen sezon Al-Nassr'ın neredeyse tüm deplasman maçlarında rakip taraftarlar Ronaldo'yu Lionel Messi'nin adını haykırarak kışkırttı.

Birçok yıldız öncü oldu

Cumartesi günkü final, tarafsız bir sahada oynandı ancak bu durum değişmedi.

Al-Nassr, yeni Suudi Pro Lig sezonuna Perşembe günü Al-Raed'i ağırlayarak başlayacak. Ronaldo ve takım arkadaşları ayrıca bu sezon Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elit'te mücadele edecek.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a taşınmasından bu yana ülkedeki rekabet seviyesi önemli ölçüde arttı. Neymar, Sadio Mane, Riyad Mahrez, Marcelo Brozovic ve Aymeric Laporte gibi birçok büyük isim, Portekizli ikonun izinden giderek Avrupa'dan Arap Körfezi'ne geçti.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Ittihad gibi kulüplerin yanı sıra İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ın da sahibi olarak, büyük paralar karşılığında yapılan transferlerin çoğunun arkasındaki isim oldu.