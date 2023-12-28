Cristiano Ronaldo, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için sürpriz yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 18. haftada oynanan derbi mücadelesinin ardından bir kez daha karşı karşıya gelecek.

İki ezeli rakip, Süper Kupa mücadelesinde cuma akşamı Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşacak.

Al Awal Park Stadyumu'nda oynanacak dev derbi, saat 20.45'te başlayacak. Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Süper Kupa, beşinci kez yurt dışında

Riyad'da oynanacak Süper Kupa Finali ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılmış olacak.

Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar’da oynandı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen kupada Galatasaray ile Beşiktaş, Almanya’nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya geldi. Yurt dışında oynanan Süper Kupa maçları şöyle:

30.07.2006 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Commerzbank Arena/Almanya)

05.08.2007 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)

17.08.2008 Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1 (MSV Arena/Almanya)

05.01.2022 Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar

Cristiano Ronaldo'dan sürpriz!

Sabah gazetesinin Arap basınına dayandırarak yayınladığı habere göre Cristiano Ronaldo, Süper Kupa maçını tribünden izleyecek. Haberde, Portekizli yıldızın maç öncesinde Galatasaray idmanını takip ettiği de belirtildi.

Öte yandan Ronaldo'nun, "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dediği gelen bilgiler arasında.