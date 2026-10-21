Cristiano Ronaldo'dan sakat PSG yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya duygusal destek mesajı: “En zorlu mücadeleler, kimsenin görmedikleridir!”

Cristiano Ronaldo, kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın ağır diz sakatlığının ardından ona destek veren dünya futbol camiasının başını çekti. Yapılan tetkikin Ligue 1 devi için olabilecek en kötü haberi doğrulamasının ardından Paris Saint-Germain yıldızı, uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimaliyle karşı karşıya.

Reklam

Şampiyonlar Ligi maçında Kvaratskhelia için yıkıcı sakatlık

Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia'nın ön çapraz bağının koptuğu haberiyle ağır bir darbe aldı. Gürcü millî futbolcu, sakatlığı PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup ettiği maçta yaşadı. Kulüp, kritik Avrupa karşılaşmasında Xavi Espart ile sert biçimde çarpışmasının ardından sağ dizindeki sakatlığın ciddiyetini doğruladı.

25 yaşındaki futbolcunun, uzun bir iyileşme sürecine başlamadan önce önümüzdeki günlerde ameliyat olması bekleniyor. Fransa şampiyonu dönüşü için henüz kesin bir takvim açıklamasa da bu tür bir sakatlık genellikle oyuncunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Bu, geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçta 19 gol atarak PSG'nin üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanmasına öncülük eden ve Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri olarak görülen futbolcu için yıkıcı bir darbe.

Ronaldo'dan PSG yıldızına destek mesajı

Futbol dünyası kısa sürede kanat oyuncusuna destek olmak için bir araya gelirken, Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo da mesaj gönderenlerin başında geldi. Kariyeri boyunca sakatlıklarla mücadele eden Ronaldo, Gürcü futbolcunun Instagram sayfasına içten bir yorum yazarak ona moral verdi.

Ronaldo destek mesajında, “Futboldaki en zorlu mücadeleler çoğu zaman kimsenin görmedikleridir. Bu duyguyu biliyorum Kvara,” diye yazdı. “Ama seni buraya kadar getiren şeyi asla unutma ve zor bir anın, ne kadar ileri gidebileceğinden şüphe etmene izin verme. İçindeki ateşi canlı tut. En iyi günlerin hâlâ önünde.” Tecrübeli futbolcunun sözleri, uzun süreli bir bağ sakatlığından dönmek için gereken zihinsel dayanıklılığa dikkat çekti.

Getty Images

Reklam Reklam

Takım arkadaşlarından sakatlanan Gürcü futbolcuya destek

Kvaratskhelia'nın Parc des Princes'teki takım arkadaşları da sosyal medya hesaplarından ona destek mesajları gönderdi. Takım arkadaşına desteğini gösterenler arasında Ousmane Dembele de vardı. 2025 Ballon d'Or'unun sahibi, Instagram hikâyesinde kısa bir mesaj paylaştı: “Güçlü kal Kvara.”

Related Topics

PSG'de desteğini en açık biçimde dile getirenlerden biri Desire Doue oldu. Doue, takım arkadaşına manevi bir destek mesajı gönderdi: “Güçlü kal kardeşim, daha güçlü döneceksin, Tanrı seninle.” Kvaratskhelia'nın öngörülebilir bir süre boyunca sahalardan uzak kalacağı bu dönemde, takım arkadaşlarının ortak desteği büyük önem taşıyacak.

Kvaratskhelia daha güçlü döneceğine söz verdi

Kvaratskhelia, kamuoyuna yaptığı açıklamada sakatlığın beklenmedik oluşundan ve bu zorlukla yüzleşmeye hazır olduğundan söz etti. Milyonlarca takipçisinde karşılık bulan duygusal paylaşımında, “Her şeye hazırlıklı olduğumu sanıyordum ama değilmişim. Tanrı'nın beni seçtiğini anlıyorum ve başka bir sahada oyuncuları koruduysam, bu ayları emek, acı ve gözyaşı içinde geçirmeye hazırım,” diye yazdı.

Reklam

Gürcü yıldız, sözlerini kendisini destekleyenlere teşekkür ederek ve Paris'e transferinden bu yana yanında duran taraftarlara bağlılığını yineleyerek tamamladı. “Her zaman arkamda duran insanlarıma daha güçlü dönmem gerektiğini biliyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım, bir saniyemi bile boşa harcamayacağıma söz veriyorum. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim, yakında görüşürüz,” diye ekledi.