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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki Al-Ahli karşılaşmasında Al-Nassr'ın puan almasını sağlayamadı. Portekizli yıldız erken golüyle iyi başladı ancak ardından bir penaltı kaçırdı. Marino Pusic'in çalıştırdığı Al-Ahli daha sonra kontrolü ele alıp 3-1 kazandı. Yenilgiyle üçüncü sırada kalan Al-Nassr'ın, iki puan gerisindeki Al-Ahli ile arasındaki fark kapandı.

Ronaldo, beklendiği gibi Al-Nassr'ın ilk 11'inde yer aldı ve Juventus'tan eski takım arkadaşı Merih Demiral ile karşı karşıya geldi. Pusic ise hakkında tartışmalar çıkan Ivan Toney'yi forvette görevlendirdi.

Maça Al-Nassr hızlı başladı. Samu Costa orta sahada yoğun pres yaparak topu Ronaldo'ya ulaştırdı. Geniş bir boşluk bulan Ronaldo, ayağını geriye savurmadan dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Beş dakika bile geçmeden Al-Nassr için işler çok daha iyi bir hâl alabilirdi. Konuk ekip penaltı kazandı ve topun başına Ronaldo geçti ancak vuruşu direğe takıldı.

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Bu kaçan penaltı Al-Nassr'a pahalıya mal oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında Al-Ahli, güzel bir golle eşitliği sağladı. Toney'nin ustaca hazırladığı topa ceza sahası dışından sert vuran Galeno, üst köşeyi buldu.

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Keyifli geçen ikinci yarıda, bitime 20 dakika kala Demiral ceza sahasında sakarca yere düşürüldü. VAR incelemesinin ardından Al-Ahli penaltı kazandı ve Toney topu ağlara gönderdi: 2-1.

Al-Nassr teknik direktörü Ange Postecoglou, Kingsley Coman'ı oyuna alarak gidişatı değiştirmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Coman'ın girişinden kısa süre sonra Galeno'nun kullandığı kornerde Roger Ibañez topu ağlara gönderdi ve Al-Ahli farkı 3-1'e çıkardı.

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Böylece Ronaldo, kariyerindeki 986. golünün sevincini pek yaşayamadı. Ayrıca gol krallığı yarışında da Toney ile arasındaki farkı kapatamadı: Toney'nin 14, Ronaldo'nun ise 9 golü var.

Hollanda millî takım oyuncusu Tijjani Reijnders ise sekiz golle listede üçüncü sırada yer alıyor. Al-Qadsiah, onun gol katkısının da yardımıyla Suudi Pro Ligi'nde etkileyici ve sürpriz bir ikinciliğe yerleşti.