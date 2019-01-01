Cristiano Ronaldo: Brezilya'da oynasaydım 5 Dünya Kupası kazandırırdım

Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşı Brezilyalı Danilo'ya iddialı bir açıklamada bulundu.

'un Brezilyalı yıldızı Danilo, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

ile aynı takımda oynamaktan onur duyduğunu söyleyen Danilo, "Onun gerçekten hayranıyım. Bazen bana ' Milli Takımı'nda oynasaydım 5 tane daha Dünya Kupası kazanırlardı' diyor açıklamasında bulundu.

Portekizli yıldız ile 'de de birlikte oynayan Danilo, "Hayatındaki tüm ayrıntılara gerçekten dikkat ediyor. Elde ettiği başarılar tesadüf değil" dedi.