Cristiano Ronaldo: Brezilya'da oynasaydım 5 Dünya Kupası kazandırırdım
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Juventus'un Brezilyalı yıldızı Danilo, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.
Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynamaktan onur duyduğunu söyleyen Danilo, "Onun gerçekten hayranıyım. Bazen bana 'Brezilya Milli Takımı'nda oynasaydım 5 tane daha Dünya Kupası kazanırlardı' diyor açıklamasında bulundu.
Portekizli yıldız ile Real Madrid'de de birlikte oynayan Danilo, "Hayatındaki tüm ayrıntılara gerçekten dikkat ediyor. Elde ettiği başarılar tesadüf değil" dedi.