Juventus

Cristiano Ronaldo: Brezilya'da oynasaydım 5 Dünya Kupası kazandırırdım

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşı Brezilyalı Danilo'ya iddialı bir açıklamada bulundu.

Juventus'un Brezilyalı yıldızı Danilo, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynamaktan onur duyduğunu söyleyen Danilo, "Onun gerçekten hayranıyım. Bazen bana 'Brezilya Milli Takımı'nda oynasaydım 5 tane daha Dünya Kupası kazanırlardı' diyor açıklamasında bulundu.

Portekizli yıldız ile Real Madrid'de de birlikte oynayan Danilo, "Hayatındaki tüm ayrıntılara gerçekten dikkat ediyor. Elde ettiği başarılar tesadüf değil" dedi.

Kapat