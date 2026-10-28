Cristiano Ronaldo, dünya çapında yapılan taraftar oylamasının ardından ilk kez verilen B.O.A.T. (Tüm Zamanların Ballon d'Or'u) ödülünün kazananı olarak resmen ilan edildi. Efsanevi Portekizli forvetin Manchester United'daki unutulmaz 2008 yılı, bu prestijli ödülün tarihinde bir futbolcunun geçirdiği en iyi yıl olarak kabul edildi.

Reklam

Ronaldo, tarihi oylamada Messi’yi geride bıraktı

Futbolda kimin en iyi olduğu tartışmasını yeniden alevlendiren bir adımla France Football, son galasının ardından yeni bir ödül duyurdu. B.O.A.T. ödülü, Ballon d’Or kazanılan sezonlar arasında hangisinin futbol tarihinde diğerlerinin önüne geçtiğini belirlemek için tasarlandı. Halk oylamasında, Manchester United formasıyla sergilediği sansasyonel 2008 performansıyla Ronaldo ilk sırayı aldı.

Bu sonuçla Al-Nassr’ın yıldızı, kariyeri boyunca rekabet ettiği Lionel Messi’yi az farkla geride bıraktı. Oy kullananlar, Ronaldo’nun ilk Altın Top zaferini Messi’nin rekorlarla dolu 2012 sezonuna tercih etti. Arjantinli oyuncu o yıl kulübü ve millî takımı için 91 gol atmıştı.

B.O.A.T. ödülünün yeni kriterleri

Kazananın uluslararası gazetecilerden oluşan bir heyet tarafından belirlendiği geleneksel Ballon d’Or’dan farklı olarak B.O.A.T. ödülünde karar doğrudan taraftarlara bırakıldı. France Football, dijital okurlarını oylamaya davet ederek taraftarlara sevdikleri efsanelerin hangi döneminin tüm zamanların en iyisi unvanını gerçekten hak ettiğini belirleme fırsatı sundu.

Aday listesinde yalnızca futbolculuk kariyerinde birden fazla Altın Top kazanmış isimler yer aldı. Bu seçkin grupta Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan ve Franz Beckenbauer’in yanı sıra Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano ile Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario da bulunuyordu.

Reklam Reklam

Taraftarlar idollerini zirveye taşımak için ödeme yaptı

Bu tarihi oylamaya katılmanın sıra dışı bir koşulu vardı: Kullanıcıların oy vermek için bir avro ödemesi gerekiyordu. Organizatörler, ücrete rağmen katılımı teşvik etmek amacıyla oy kullanan herkesi 2027 Ballon d’Or töreni için iki bilet kazanma şansı sunan bir çekilişe dahil etti.

Girişim ilgi gördü ve binlerce taraftar, seçtikleri oyuncunun zirve dönemini desteklemek için ödeme yaptı. Veriler, 5.000’den fazla kişinin favori oyuncusunun ilk sıraya çıkmasını sağlamak amacıyla birden fazla kez oy kullandığını ortaya koydu.

Ronaldo ve Messi ilk 12 sıraya damga vurdu

Ronaldo ve Messi oylamaya tamamen hâkim olarak ilk 12 sıranın tamamını paylaştı. Onların üstünlüğünü kıran ilk oyuncu 13. sırada yer aldı: Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario, unutulmaz 2002 Ballon d’Or zaferi sayesinde bu sırayı aldı.