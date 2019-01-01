Cristiano Ronaldo: Bireysel ödüllere takıntılı değilim

Juventus'lu yıldız Cristiano Ronaldo, kişisel performans oyuncusu değil takım oyuncusu olduğunu vurguladı.

Cristiano Ronaldo, mükemmel bir yılı geride bıraktığını belirtirken bireysel ödüllere takıntılı olmadığını söyledi.

33 yaşındaki Ronaldo, Juventus'a transfer olmadan önce Real Madrid'le üçüncü defa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Bu sezon ise Juventus'ta şimdiye kadar 24 maçta 15 gol attı.

Ancak 2018 Ballon d'Or Yılın Futbolcusu ödülünü eski takım arkadaşı Luka Modric'in ardından ikinci sırada bitirdi.

Ronaldo, Record'a yaptığı açıklamada bu ödüllerin takımın başarıya ulaştığında zaten geldiğini belirterek endişe duymadığını söyledi:

"Bireysel ödüllere takıntılı değilim."

"Önemli olan her zaman takıma yardımcı olmak. Sonrası zaten doğal olarak geliyor. Kazandığım zaman mutluluğumu gizlemiyorum ama kazanamadığımda da dünyanın sonu gelmiyor."

Portekiz takımının kaptanı, hem kulüp hem de ülkesi için bu yıl 53 maçta 49 gol kaydetti ve Serie A'da gol sıralamasında zirvede yer alıyor.