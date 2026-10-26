Jamie Carragher, Ballon d'Or töreni öncesinde Harry Kane'e şakacı bir destek mesajı gönderdi. Ancak Liverpool efsanesi, ödülle ilgili kendi geçmişinden de söz etmeden duramadı. Yorumcu, sosyal medyada vatandaşı Kane'e iyi dileklerini iletirken futbolculuk günlerinden şaşırtıcı bir istatistiği yeniden gündeme getirdi.

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Carragher'dan sosyal medyada esprili bir geçmişe dönüş

Dünya futbolunun yıldızları 2026 Ballon d'Or töreni için Londra'da bir araya gelirken Carragher da geceye biraz mizah katmaya karar verdi. Artık spor yayınlarının tanıdık isimlerinden biri olan eski İngiltere savunmacısı, sosyal medya üzerinden Bayern Münih'in forveti Kane'e seslendi. Ancak Carragher, alışıldık bir başarı dileği göndermek yerine futbol dünyasına, görünüşe göre sahaya çıkmış en büyük oyunculardan birini geride bıraktığı dönemi hatırlatmayı tercih etti.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Carragher'ın eski adı Twitter olan X'te paylaştığı esprili mesaj, taraftarların dikkatini kısa sürede çekti. “Harry Kane'e bu gece başarılar,” diye yazan Carragher, ödül töreninin resmî hesabını da etiketledi. Ardından şu iddialı ifadeyi kullandı: “Bir dönem, bu prestijli ödülün oylamasına katılanlar beni Cristiano Ronaldo'dan daha üst sıraya koymuştu.” Mesajının espri olduğunu göstermek için emojiler de kullanan Carragher, İstanbul'daki kahramanlıkları sayesinde Manchester United'ın genç oyuncusu Ronaldo'nun önünde, 20. sırayı paylaşarak bitirdiği 2005 sıralamasına gönderme yaptı.

Londra'da İngilizlerin umudu Kane

Carragher kendi zirve dönemini anarken gözler, Kane'in bireysel başarı arayışında. İngiltere kaptanı, Bundesliga'ya transferinden bu yana olağanüstü bir form yakaladı ve futbolun en büyük ödülleri için başlıca adaylardan biri hâline geldi. Altın Top için yarışması beklenen yıldız isimler arasında yer alan Kane, 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz olmayı hedeflerken İngiliz yetenekleri için dünya sahnesinde yeni bir dönemi temsil ediyor.

Bu yıl rekabet özellikle çetin. Aday listesinde hem deneyimli efsaneler hem de oyunun yükselen yıldızları yer alıyor; bu da sonucu öngörmeyi zorlaştırıyor. Kane'in karşısında, son on iki ayda olağanüstü istatistiklere ulaşan Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi güçlü rakipler var.

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Futbolun en büyük bireysel ödülü için yarış

London Palladium'daki tören, futbol takviminde yerleşik yıldızlarla yeni neslin buluştuğu önemli bir ana sahne oluyor. Lionel Messi son on isim arasında merak konusu olmaya devam ederken Lamine Yamal ve Jude Bellingham gibi genç yeteneklerin yükselişi, ödül yarışına ilişkin beklentileri değiştirdi.

Sonuç ne olursa olsun Kane'in son on finalist arasında yer alması, kendi neslinin önde gelen forvetlerinden biri olduğunu doğruluyor. Eski Tottenham oyuncusu hem kulüp hem de millî takım düzeyinde istikrarlı bir performans sergiledi. 2026 sıralamasında üst sıralarda yer alması, bıraktığı izi daha da pekiştirecek.