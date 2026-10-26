Jamie Carragher, Ballon d'Or töreni öncesinde Harry Kane'e şakacı bir destek mesajı gönderdi. Ancak Liverpool efsanesi, ödülle ilgili kendi geçmişinden de söz etmeden duramadı. Yorumcu, sosyal medyada vatandaşı Kane'e iyi dileklerini iletirken futbolculuk günlerinden şaşırtıcı bir istatistiği yeniden gündeme getirdi.
Carragher'dan sosyal medyada esprili bir geçmişe dönüş
Dünya futbolunun yıldızları 2026 Ballon d'Or töreni için Londra'da bir araya gelirken Carragher da geceye biraz mizah katmaya karar verdi. Artık spor yayınlarının tanıdık isimlerinden biri olan eski İngiltere savunmacısı, sosyal medya üzerinden Bayern Münih'in forveti Kane'e seslendi. Ancak Carragher, alışıldık bir başarı dileği göndermek yerine futbol dünyasına, görünüşe göre sahaya çıkmış en büyük oyunculardan birini geride bıraktığı dönemi hatırlatmayı tercih etti.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Carragher'ın eski adı Twitter olan X'te paylaştığı esprili mesaj, taraftarların dikkatini kısa sürede çekti. “Harry Kane'e bu gece başarılar,” diye yazan Carragher, ödül töreninin resmî hesabını da etiketledi. Ardından şu iddialı ifadeyi kullandı: “Bir dönem, bu prestijli ödülün oylamasına katılanlar beni Cristiano Ronaldo'dan daha üst sıraya koymuştu.” Mesajının espri olduğunu göstermek için emojiler de kullanan Carragher, İstanbul'daki kahramanlıkları sayesinde Manchester United'ın genç oyuncusu Ronaldo'nun önünde, 20. sırayı paylaşarak bitirdiği 2005 sıralamasına gönderme yaptı.
Londra'da İngilizlerin umudu Kane
Carragher kendi zirve dönemini anarken gözler, Kane'in bireysel başarı arayışında. İngiltere kaptanı, Bundesliga'ya transferinden bu yana olağanüstü bir form yakaladı ve futbolun en büyük ödülleri için başlıca adaylardan biri hâline geldi. Altın Top için yarışması beklenen yıldız isimler arasında yer alan Kane, 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz olmayı hedeflerken İngiliz yetenekleri için dünya sahnesinde yeni bir dönemi temsil ediyor.
Bu yıl rekabet özellikle çetin. Aday listesinde hem deneyimli efsaneler hem de oyunun yükselen yıldızları yer alıyor; bu da sonucu öngörmeyi zorlaştırıyor. Kane'in karşısında, son on iki ayda olağanüstü istatistiklere ulaşan Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi güçlü rakipler var.
Futbolun en büyük bireysel ödülü için yarış
London Palladium'daki tören, futbol takviminde yerleşik yıldızlarla yeni neslin buluştuğu önemli bir ana sahne oluyor. Lionel Messi son on isim arasında merak konusu olmaya devam ederken Lamine Yamal ve Jude Bellingham gibi genç yeteneklerin yükselişi, ödül yarışına ilişkin beklentileri değiştirdi.
Sonuç ne olursa olsun Kane'in son on finalist arasında yer alması, kendi neslinin önde gelen forvetlerinden biri olduğunu doğruluyor. Eski Tottenham oyuncusu hem kulüp hem de millî takım düzeyinde istikrarlı bir performans sergiledi. 2026 sıralamasında üst sıralarda yer alması, bıraktığı izi daha da pekiştirecek.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”