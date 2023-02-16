Portekizli süperstar, siyah-beyazlı ekibin yıldızıyla aynı formayı giymek için uğraştı.

NE OLDU? Ronaldo, Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Aralık ayı sonunda Al-Nassr'a transfer oldu.

Portekizli süperstarın, Suudi ekibine imza attıktan sonra dünyanın en çok kazanan oyuncusu olduğu bildirildi, ancak onun transferi, kadroda bulunan yabancı bir futbolcunun feda edilmesi anlamına geliyordu.

O dönemde, sözleşmesinin bitmesine altı ay kalan Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrılmasına karar verildi, ancak Ronaldo, Kamerunlu forvete takımda kalması için bir süre dil döktü.

Fakat Aboubakar'ın ayrılma kararı kesindi, çünkü kariyerinde iki kez formasını giydiği Beşiktaş, onu yeniden kadrosunda görmek istiyordu.

Ne söylendi?

Canal+'da Talents d'Afrique'ye konuşan Aboubakar, "Ronaldo'yla bir süre konuştuk. Benim takımda kalmamı çok istedi.

"Fakat benim kararım kesindi ve Ronaldo'ya, ailevi nedenlerden dolayı ayrılacağımı söyledim.

"Bana ailemin nerede olduğunu sordu, ben de ona Fransa'da olduklarını ve bu yüzden Türkiye'ye gitmeyi tercih ettiğimi, böylece onlara daha yakın olacağımı belirttim.

"O da ailevi durumumdan dolayı, takımdan ayrılmamın daya iyi olacağını düşündü. Sezon sonuna kadar kalmamı istediler, fakat Beşiktaş'tan teklif gelince ayrılmayı tercih ettim.

"Benim için zor bir süreç oldu, ancak en sonunda beni bırakmayı kabul ettiler" dedi.

BÜYÜK RESİM: Aboubakar, Temmuz 2021'de Al-Nassr'a katıldıktan sonra 39 maçta 13 gol ve 6 asist kaydetti.

Ayrılmak zorunda kaldığında kızdığını da itiraf etti, ancak hazır olmadığı için takımdan ayrılan oyuncu olmayı kabul etti.

"Kolay olmadığı için biraz kızgın ayrıldım. Cristiano geldiğinde, Rudi Garcia beni ofisine çağırdı ve yabancı bir oyuncunun gitmesi gerektiğini söyledi.

"Ya benim ya da Özbekistanlı Jaloliddin Masharipov'un gitmesi gerektiğini belirtti. Çok yazık!"

BİLİYOR MUSUN? Aboubakar, 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun için iki gol attı, ancak ülkesinin grup aşamasında elenmesini engelleyemedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

RONALDO VE ABOUBAKAR İÇİN SIRADA NE VAR? Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Suudi Pro Ligi'nde Cuma günü Al-Taawoun'a karşı mücadele edecek.

Aboubakar ise Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin ardından spor organizasyonlarının ertelenmesi nedeniyle bir süre resmi maçlara çıkamayacak.