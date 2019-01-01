Cristiano Ronaldo: Ben rekorları kovalamıyorum, onlar beni kovalıyor!

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ukrayna'ya 2-1 mağlup olan Portekiz'de, Cristiano Ronaldo kariyerinin 700. golünü kaydetti.

Milli Takımı ve 'un yıldızı , kariyerinde attığı 700. gol sonrası bu konularda takıntılı olmadığını dile getirdi.

Elemeleri'nde deplasmanına çıkan Portekiz sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Portekiz'in tek golünü penaltıdan Ronaldo kaydetti.

Portekizli yıldız, maç sonrası gazetecilere verdiği demeçte, "Bu rakama ulaşmak kolay değil. Bana yardımcı olan takım arkadaşım ve hocalarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Ronaldo, maç sonucu hakkında hayal kırıklığına uğradığını ancak takımıyla gurur duyduğunu söyledi:

"Kazanamadığımız için mutsuzum ama takımımla gurur duyuyorum. Kaç rekorum var? Bilmiyorum. Yaşadığım andan zevk almalı ve bu rakama ulaşmama yardım edenlere teşekkür etmeliyim. Bu sahada en son oynadığımda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştım. Bugün iyi oynadık ama kazanamadık. Rekorlar doğal bir şekilde oluşuyor. Ben rekorları kovalamıyorum, onlar beni kovalıyor! Bu konuda takıntım yok."

Portekiz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 11 puanla, lider Ukrayna'nın arkasında yer alıyor.



