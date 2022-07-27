Alman devi, kulübünden ayrılmak isteyen Portekizli yıldızı felsefesine uygun bulmuyor.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo'nun kulübe olası transferini değerlendirdiklerini söylerken bu hamle için olumlu konuşmuyor.

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan ayrılarak eski kulübüne dönen oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Manchester United'dan ayrılmak istiyor.

Kırmızı Şeytanların gelecek sezon şampiyonluk için rekabet edebileceğine inanmayan 37 yaşındaki oyuncu kendine yeni bir takım arıyor ancak Avrupa'daki diğer kulüpler planlarını çoktan yaptı.

Oliver Kahn ne söyledi?

Bild'e konuşan Oliver Kahn, Bayern Münih'te olası Cristiano Ronaldo transferini değerlendirdiklerini ancak bu hamleyi felsefelerine uygun bulmadıklarını söyledi:

"Cristiano Ronaldo hakkında kendi aramızda değerlendirme yaptık. Onu gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak görüyorum."

"Daha sonra Cristiano'yu takdir etmemize rağmen mevcut durumda felsefemize uygun olmadığı sonucuna vardık."

Cristiano Ronaldo ne yapacak?

Portekizli yıldız, Manchester United'dan ayrılmaya karar verdiğinden bu yana menajeri tarafından çeşitli kulüplere önerildi ancak olumlu bir dönüş almadı.

Cristiano Ronaldo'nun adı Bayern Münih'in yanı sıra Atletico Madrid ile de anılırken COPE'un haberine göre; İspanyol ekibi bu transferin "neredeyse imkansız olduğunu" açıkladı.

Cristiano Ronaldo ise bu sırada uzun süredir yer almadığı Manchester United antrenmanlarına dönüş yaptı. 37 yaşındaki oyuncunun Kırmızı Şeytanlar ile geleceğini bir kez daha masaya yatıracağı söyleniyor.

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