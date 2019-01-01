Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or sorularına yanıt vermedi

2019 yılında Ballon d'Or'u kimin kazanacağı büyük merak konusu. Basın mensupları Ronaldo'yu bu konuda sıkıştırmaya devam ediyor.

'un süper yıldızı , Ballon d'Or tartışmalarına girmek istemiyor.

Sezonu Juventus'la şampiyonu olarak tamamlarken tüm kulvarlarda 28 gol atan Ronaldo, 51 gollük müthiş bir sezon geçiren ezeli rakibi 'nin gerisinde kaldı. 'nın Arjantinli süper yıldızı, Ballon d'Or için en büyük favori olarak gösteriliyor.

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Bazı yorumcular Ronaldo'nun 'le yaşadığı Uluslar Ligi şampiyonluğu nedeniyle bir kez daha Ballon d'Or için adaylar arasına girdiğini söylese de, başarılı futbolcunun bu tartışmalara girme niyeti yok.

'yı devirerek zafere ulaştıkları maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Cristiano, Ballon d'Or'a yönelik ısrarlı sorulara "Hayır, bu konu hakkında yorum yapmayacağım." yanıtını verdi.

2018 yılında Ballon d'Or'u kazanan Real Madridli Luka Modric, Ronaldo ve Messi'nin 2008'den bu yana devam eden hanedanlığını yıkmayı başarmıştı.