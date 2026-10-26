Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı çok konuşulan anlaşmazlığa rağmen Portekiz'in yaklaşan Uluslar Ligi maçları için açıklanan aday kadrosuna alındı. Tecrübeli forvetin kadroya dahil edilmesi, önceki millî maç arasında millî takım kampını terk ettiği tartışmalı bir dönemin ardından geldi.

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Tecrübeli kaptan ön aday listesinde sürpriz isim

Bir aydır süren yoğun spekülasyonların ardından birçok kişiyi şaşırtan bir gelişme yaşandı: Ronaldo, Portekiz'in kasım ayındaki millî maçlar için hazırladığı ön aday listesine alındı. Al-Nassr yıldızı, eylülde kadrodan olaylı ayrılışının Jesus yönetimindeki geleceğine ilişkin ciddi şüpheler doğurmasına rağmen yeniden millî takım için değerlendiriliyor. Tecrübeli forvet, Al-Nassr'dan takım arkadaşları Joao Felix ve Samu Costa ile birlikte geniş ön listede yer alıyor.

Kaptanın dönüşü, eylülde millî takımı öfkeyle terk etmesinin ardından ayrı bir önem taşıyor. Oslo'da Norveç'e karşı oynanan maçta yedek kalıp süre alamayınca gerilim tırmandı. Jesus ile hararetli bir tartışma yaşayan forvet, Danimarka maçı öncesinde kadrodan ayrıldı.

Disiplin engelleri ve yönetmelik çerçevesi

Portekiz, Uluslar Ligi A4 Grubu'ndaki son maçlarında önce Braga'da Danimarka ile karşılaşacak, ardından Galler'le oynamak için Cardiff'e gidecek. O Jogo'nun haberlerine göre 41 yaşındaki kaptanın listeye alınması, oyuncu ile teknik ekip arasındaki gerilimin azaldığına işaret ediyor. Ancak nihai kadronun 6 Kasım Cuma gününden önce açıklanması beklenmiyor.

Kadrodan ayrılışı ülkede büyük yankı uyandırsa da Ronaldo'nun dönüşünün önünde hukuki bir engel bulunmuyor. FPF Disiplin Kurulu oyuncuya 30 gün men cezası verdi, ancak ceza olaydan kısa süre sonra başladığı için Ronaldo sürenin büyük bölümünü tamamladı. Yaptırımın 30 Ekim'de resmen sona ermesi öngörülüyor. Böylece Jesus, kasım maçları için nihai kadrosunu açıkladığında Ronaldo seçilmeye tamamen uygun olacak.

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Millî takımda yeni başarıların peşinde

Son dönemdeki gerilime rağmen Ronaldo'nun millî bir simge olarak konumu eşsizliğini koruyor. 41 yaşındaki oyuncu, 234 maçla millî takımda en fazla forma giyme dünya rekorunu elinde tutuyor ve ülkesi adına 146 gol kaydetti.

Ronaldo, Portekiz'i Euro 2016'da tarihinin ilk büyük kupasına taşıdı; ayrıca 2019 ve 2025'te Uluslar Ligi kupasını kazandı. Bu geçmiş, onu kadro dışında bırakmaya yönelik her kararı kamuoyunun ve medyanın büyük ilgi gösterdiği bir mesele hâline getiriyor.

Kusursuz performans çeyrek final biletini getirdi

Sahada ise Portekiz hata yapmadı: Grubunu 12 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale erken katılım hakkı kazandı. Tüm maçlarını kazandığı bu süreçte Galler'i 1-0, Danimarka'yı 4-2 mağlup etti; Norveç'i de iç sahada ve deplasmanda üst üste 2-1 yendi.