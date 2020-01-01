Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'ya gittiği bildirildi.

basınında yer alan haberlerde, Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine 'da devam etme kararı aldığı belirtildi.

Torino kentinin takımı olan 'ta forma giyen Portekizli futbolcunun, TSİ 15.30 sıralarında özel bir ambulans uçakla Lizbon'un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı'ndan ayrılarak Torino'ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, pozitif çıkan Ronaldo ile ilgili dün yaptığı açıklamada, futbolcunun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirtmişti.