Yeni adresi çok kısa süre içinde açıklanacak olan Portekizli süperstarın kalacağı yer bile ayarlandı.

Cristiano Ronaldo'nun yılda 62 milyon Sterlin karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olması artık an meselesi...

Portekizli süperstar, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçecek.

Ne söylendi?

CBS Sports'a göre Riyad merkezli kulüp, 37 yaşındaki Ronaldo ve beraberindekiler için tıbbi tedavi planladı ve kalacak yerlerini ayırttı.

Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstarın, sözleşme şartlarını tamamlayacaklarına dair Arap kulübünün iyimserliğinin yüksek olduğu iddia ediliyor.

Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından Manchester United sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin sonrasında, yılda 75 milyon Dolar (62.1 milyon Sterlin) değerinde Al-Nassr ile yedi yıllık bir anlaşma yapıldığı açıklanmıştı.

O zamandan beri, 1 milyon Sterlin'i aşan haftalık ücret de dahil olmak üzere potansiyel bir sözleşme üzerinde geniş şartlar konusunda anlaşmaya varıldı.

Ancak, son karar artık Ronaldo'nun kendisine ait.

Eğer kendisine sunulan sözleşmeyi imzalamayı kabul ederse, Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası için turnuvaya ev sahipliği yapma teklifinde ona bir rol verilmesi bekleniyor.

Yönetime katılacak

Al-Nassr'da saha dışında da gücü olacak ve emekli olduğunda, kulübün yönetiminde de söz sahibi olacak.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Avrupa'da kalmayı planlıyordu.

Ancak United, geçen sezon Premier Lig'de ilk dört sırayı kaçırarak Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyince, Lionel Messi'nin Avrupa'nın en önemli ligindeki gol rekoruna yaklaşmasını izlemek zorunda kalmıştı.

Menajeri Jorge Mendes, yaz transfer döneminde uygun bir transfer hamlesini gerçekleştiremedi ve ayrıca şu anda kulüpsüz olmasına rağmen, Avrupa'daki kulüplerin kendisine herhangi bir ilgisi bulunmuyor.

Ronaldo'nun hüsranı, Portekiz'in bu ayın başında Fas'a şok edici bir şekilde çeyrek finalde yenilip elenmesiyle daha da arttı ve ülkesiyle beraber Dünya Kupası'nın dışında kaldı.

Ancak Katar'dan eve döndükten sonra çocukları ve ona Noel için yeni bir Rolls Royce hediye eden kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile şu anda iyi zaman geçirerek kafasını topluyor.