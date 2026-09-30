Cristiano Ronaldo (41), Portekiz Milli Takımı kariyerini derhal noktalıyor

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kariyerini derhal noktalıyor. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre bu karar kesin ve "yüzde yüz net".

Çarşamba akşamı MARCA, Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz'in Danimarka'daki kampından ayrıldığını duyurdu.

Ardından ayrılığıyla ilgili Instagram üzerinden açıklama yaptı. "Milli takımın basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığım görüşmeden sonra, milli takım kampından ayrılma kararı aldım" diye yazdı.

"Beni her zaman kendimi tamamen adadığım milli takımdan ayrılmaya iten nedenlerle ilgili gerçeği, zamanı geldiğinde tüm Portekiz halkına anlatacağım."

"Şimdi, istisnasız tüm takım arkadaşlarıma ve Portekiz'e başarılar dilemenin zamanı geldi" diyerek sözlerini tamamlayan Ronaldo, böylece milli takım kariyerini kesin olarak noktalamış oldu.

41 yaşındaki oyuncu, Portekiz formasıyla 234 maça çıkarak milli takım kariyerini tamamladı. Bu karşılaşmalarda 146 gol attı. Portekiz, Ronaldo ile birlikte 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.