Cristiano Ronaldo: 35'imde balıkçı olacağım diye düşünüyordum

35 yaşına giren Cristiano Ronaldo, futbolda yaşadığı başarıların ve kariyerinin kendisini bile şaşırttığını söyledi.

Şimdiden tüm zamanların en iyi futbolcuları arasına adını yazdıran , 35 yaşına girdi.

Canal 11’e açıklamalarda bulunan Portekizli süper yıldız, “35’ime geldiğimde hayatıma Madeira’da bir balıkçı olarak devam edeceğimi düşünürdüm" diye konuştu.

Böyle bir kariyerin aklının ucundan bile geçmediğini söyleyen Cristiano Ronaldo, “Böyle olacağını hiç düşünmedim. Profesyonel futbolcu olmak istedim ama bu kupaları ve başarıları kazanacağımı hayal bile etmemiştim” dedi.

Daha fazla takım

Cristiano Ronaldo’nun ’taki ilk sezonu şampiyonluğu ile sona erdi.

Daha önce beş kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan tecrübeli futbolcu bu kupayı altıncı defa kaldırma hayalinden vazgeçmiş değil.

Juventus formasıyla bu şansa sahip olduğunu söyleyen Cristiano Ronaldo, “Zor olduğunu biliyoruz ancak iyi bir takımımız var ve kazanmamız oldukça mümkün. Engelleri teker teker aşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.