Cristiano Ronaldo: 35'imde balıkçı olacağım diye düşünüyordum
Şimdiden tüm zamanların en iyi futbolcuları arasına adını yazdıran Cristiano Ronaldo, 35 yaşına girdi.
Canal 11’e açıklamalarda bulunan Portekizli süper yıldız, “35’ime geldiğimde hayatıma Madeira’da bir balıkçı olarak devam edeceğimi düşünürdüm" diye konuştu.
Böyle bir kariyerin aklının ucundan bile geçmediğini söyleyen Cristiano Ronaldo, “Böyle olacağını hiç düşünmedim. Profesyonel futbolcu olmak istedim ama bu kupaları ve başarıları kazanacağımı hayal bile etmemiştim” dedi.
Cristiano Ronaldo’nun Juventus’taki ilk sezonu Serie A şampiyonluğu ile sona erdi.
Daha önce beş kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan tecrübeli futbolcu bu kupayı altıncı defa kaldırma hayalinden vazgeçmiş değil.
Juventus formasıyla bu şansa sahip olduğunu söyleyen Cristiano Ronaldo, “Zor olduğunu biliyoruz ancak iyi bir takımımız var ve kazanmamız oldukça mümkün. Engelleri teker teker aşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.