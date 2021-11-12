Cristiano Ronaldo, 11 yaşındaki İrlandalı hayranının hayalini gerçeğe dönüştürdü

Cristiano Ronaldo birilerinin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Portekizli yıldız, Dublin'deki bir Dünya Kupası eleme maçından sonra onu kovalayan 11 yaşındaki İrlandalı hayranını kırmadı.

Manchester United'ın forveti, golsüz berabere kaldıkları maçın ardından iyi bir akşam geçirmemişti ancak sahaya giren genç bir hayranının isteğini geri çevirmedi.

Shelbourne FC'nin U-13 takımında oynayan ve bir gün profesyonelleşme hayalleri kuran Addison Whelan karşılaşmanın ardından kahramanıyla kucaklaştı.

Ne oldu?

Golsüz müsabakanın bitiş düdüğüyle Whelan, Ronaldo ile tanışma ve formasını isteme fırsatı buldu.

RTE'ye yaşadığı macerayı anlattı: "Arkamdan koşan ve diğer köşeden gelen güvenlik görevlileri vardı... Orta çizgiye doğru koştum ama sonra beni yakaladılar. Ronaldo'nun adını haykırıyordum."

Whelan, tüm zamanların en iyilerinden birinden aldığı hatırayı “gerçekleşen bir rüya” olarak nitelendirdi.

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Cristiano Ronaldo saha içinde olduğu kadar saha dışında da herkes tarafından çok seviliyor.

Portekizli yıldız yıllar boyunca formasını sahaya giren taraftarlarla paylaştı. Hatta Kasım 2019'da milli forma ile Litvanya'ya karşı oynadıkları maçın ardından bir taraftar ile selfie bile çekti.

Maçın ardından Ronaldo'nun formasına yalnız taraftarlar değil rakip takımın oyuncuları da talip oluyor.

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