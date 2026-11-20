14 gol kaldı. Cristiano Ronaldo'nun profesyonel kariyerinde 1000 gole ulaşması için geri sayım sürüyor.
Suudi Arabistan şampiyonu Al-Nassr'ın Portekizli forveti, ligin dokuzuncu haftasından ertelenen maçta Asya şampiyonu Al-Ahli deplasmanında 14. dakikada perdeyi açtı.
Böylece kariyerindeki gol sayısını 986'ya çıkardı. Bu sezon ligde, eski Milan ve Manchester City oyuncusu Hollandalı orta saha Tijjani Reijnders gibi 8 golü bulunuyor. Gol krallığı yarışında, Al-Alhi forması giyen ve 13 golü bulunan İngiliz forvet Ivan Toney'nin 5 gol gerisinde.
Al-Ahli savunmasında ise İtalya Serie A'dan iki tanıdık isim oynuyor: Eski Roma ve Atalanta oyuncusu Brezilyalı Roger Ibanez ile Atalanta, Juventus ve Sassuolo'da forma giymiş Türk futbolcu Merih Demiral.
Demiral, 31. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ancak VAR'ın saha kenarında pozisyonu incelemeye çağırdığı hakem, Brezilyalı kaleci Bento'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
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18. dakikada ise CR7 penaltıda direğe takıldı ve farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.
İlk yarının sonunda Al-Ahli, Galeno'nun güzel şutuyla eşitliği sağladı. Galeno daha önce Porto'da forma giymişti.
İkinci yarının 71. dakikasında Toney penaltıdan attığı golle geri dönüşü tamamladı. Penaltı, Demiral'a yapılan faul nedeniyle VAR'ın çağrısı üzerine saha kenarında yapılan incelemenin ardından verildi.
Takımı geriye düşünce teknik direktör Postecoglou, eski Juventus, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain oyuncusu Fransız Kingsley Coman'ı oyuna aldı.
Ancak 75. dakikada bir köşe vuruşunun devamında Ibanez skoru 3-1 olarak belirledi.
Bu mağlubiyetle Al-Nassr, Mateo Retegui'nin takımı Al-Qadsiah gibi 28 puanda kaldı. Bir maç eksiği bulunan ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı lider Al-Hilal'in iki puan gerisinde.
Al-Nassr, ligde gelecek hafta 28 Kasım Cumartesi günü Al-Hazem'e konuk olacak. Ancak önce, 24 Kasım Salı günü Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar ekibi Al-Sadd'ı ağırlayacak. Al-Sadd'da eski Lazio ve Milan oyuncusu İtalyan savunmacı Alessio Romagnoli, eski Inter oyuncusu ve eski takımına karşı oynayacak Hırvat orta saha Marcelo Brozovic ile eski Liverpool oyuncusu Brezilyalı forvet Roberto Firmino forma giyiyor.
MAÇIN KÜNYESİ
AL-AHLI - AL-NASSR 3-1
GOLLER: 14' Cristiano Ronaldo (N), 45' Galeno (A), 71' pen. Toney (A), 75' Ibanez (A).
AL-AHLI (4-3-3): Mendy; Baattia, Demiral, Ibanez, Balobaid (46' Al-Hawsawi); Al-Johani, Atangana, Spertsyan (81' Al-Buraikan); Trincao, Toney, Galeno. (Yedekler: Abdo, Abdulrahman, Al-Mutairi, Hamidou, Masoud, Radif, Sulaiman) Teknik direktör: Pusic.
AL-NASSR (4-2-3-1): Bento; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Aman; Al-Khaibari (72' Coman), Samu Costa; Al-Hamdan, Joao Felix, Angelo (87' Ghareeb); Cristiano Ronaldo. (Yedekler: Al-Alwan, Al-Amri, Al Ghamdi, Al-Najdi, Al-Najei, Al-Nasser, Haqawi). Teknik direktör: Postecoglou.
HAKEM: Tello (Arjantin).
SARI KARTLAR: Spertsyan (A), Balobaid (A), Aman (N), Galeno (A), Al Hamdan (N), Inigo Martinez (N), Simakan (N), Al-Johani (A), Al-Hawsawi (A), Ibanez (A).
PUAN DURUMU
Al-Hilal * 30 puan
Al-Qadsiah 28
Al-Nassr 28
Al-Ahli 24
Al-Ittihad * 24
Neom 22
Al-Ettifaq 19
Al-Diriyah 15
Al-Khaleej 15
Al-Shabab * 14
Al-Kholood * 12
Al-Riyadh * 12
Al-Fayha 11
Al-Hazem 10
Al-Faysaly 10
Al-Fateh 6
Al-Taawon 5
Abha * 3.
(* Bir maç eksiği var).
İlk 4 takım doğrudan Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasına katılır;
beşinci sıradaki takım Asya Şampiyonlar Ligi elemelerine katılır;
altıncı sıradaki takım Asya Şampiyonlar Ligi 2'ye katılır;
yedinci sıradaki takım Gulf Club Champions League'e katılır;
son 3 takım ikinci lige düşer.
Puan eşitliğinde ikili averaj belirleyicidir.