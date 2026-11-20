Reklam

14 gol kaldı. Cristiano Ronaldo'nun profesyonel kariyerinde 1000 gole ulaşması için geri sayım sürüyor.

Suudi Arabistan şampiyonu Al-Nassr'ın Portekizli forveti, ligin dokuzuncu haftasından ertelenen maçta Asya şampiyonu Al-Ahli deplasmanında 14. dakikada perdeyi açtı.

Böylece kariyerindeki gol sayısını 986'ya çıkardı. Bu sezon ligde, eski Milan ve Manchester City oyuncusu Hollandalı orta saha Tijjani Reijnders gibi 8 golü bulunuyor. Gol krallığı yarışında, Al-Alhi forması giyen ve 13 golü bulunan İngiliz forvet Ivan Toney'nin 5 gol gerisinde.

Al-Ahli savunmasında ise İtalya Serie A'dan iki tanıdık isim oynuyor: Eski Roma ve Atalanta oyuncusu Brezilyalı Roger Ibanez ile Atalanta, Juventus ve Sassuolo'da forma giymiş Türk futbolcu Merih Demiral.

Reklam Reklam

Demiral, 31. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ancak VAR'ın saha kenarında pozisyonu incelemeye çağırdığı hakem, Brezilyalı kaleci Bento'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Related Topics

18. dakikada ise CR7 penaltıda direğe takıldı ve farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

İlk yarının sonunda Al-Ahli, Galeno'nun güzel şutuyla eşitliği sağladı. Galeno daha önce Porto'da forma giymişti.

Reklam

İkinci yarının 71. dakikasında Toney penaltıdan attığı golle geri dönüşü tamamladı. Penaltı, Demiral'a yapılan faul nedeniyle VAR'ın çağrısı üzerine saha kenarında yapılan incelemenin ardından verildi.

Takımı geriye düşünce teknik direktör Postecoglou, eski Juventus, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain oyuncusu Fransız Kingsley Coman'ı oyuna aldı.

Reklam

Ancak 75. dakikada bir köşe vuruşunun devamında Ibanez skoru 3-1 olarak belirledi.

Bu mağlubiyetle Al-Nassr, Mateo Retegui'nin takımı Al-Qadsiah gibi 28 puanda kaldı. Bir maç eksiği bulunan ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı lider Al-Hilal'in iki puan gerisinde.

Reklam

Al-Nassr, ligde gelecek hafta 28 Kasım Cumartesi günü Al-Hazem'e konuk olacak. Ancak önce, 24 Kasım Salı günü Asya Şampiyonlar Ligi'nde Katar ekibi Al-Sadd'ı ağırlayacak. Al-Sadd'da eski Lazio ve Milan oyuncusu İtalyan savunmacı Alessio Romagnoli, eski Inter oyuncusu ve eski takımına karşı oynayacak Hırvat orta saha Marcelo Brozovic ile eski Liverpool oyuncusu Brezilyalı forvet Roberto Firmino forma giyiyor.

MAÇIN KÜNYESİ

Reklam

AL-AHLI - AL-NASSR 3-1

GOLLER: 14' Cristiano Ronaldo (N), 45' Galeno (A), 71' pen. Toney (A), 75' Ibanez (A).

Reklam

AL-AHLI (4-3-3): Mendy; Baattia, Demiral, Ibanez, Balobaid (46' Al-Hawsawi); Al-Johani, Atangana, Spertsyan (81' Al-Buraikan); Trincao, Toney, Galeno. (Yedekler: Abdo, Abdulrahman, Al-Mutairi, Hamidou, Masoud, Radif, Sulaiman) Teknik direktör: Pusic.

AL-NASSR (4-2-3-1): Bento; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Aman; Al-Khaibari (72' Coman), Samu Costa; Al-Hamdan, Joao Felix, Angelo (87' Ghareeb); Cristiano Ronaldo. (Yedekler: Al-Alwan, Al-Amri, Al Ghamdi, Al-Najdi, Al-Najei, Al-Nasser, Haqawi). Teknik direktör: Postecoglou.

Reklam

HAKEM: Tello (Arjantin).

SARI KARTLAR: Spertsyan (A), Balobaid (A), Aman (N), Galeno (A), Al Hamdan (N), Inigo Martinez (N), Simakan (N), Al-Johani (A), Al-Hawsawi (A), Ibanez (A).

Reklam

PUAN DURUMU

Al-Hilal * 30 puan

Reklam

Al-Qadsiah 28

Al-Nassr 28

Reklam

Al-Ahli 24

Al-Ittihad * 24

Reklam

Neom 22

Al-Ettifaq 19

Reklam

Al-Diriyah 15

Al-Khaleej 15

Reklam

Al-Shabab * 14

Al-Kholood * 12

Reklam

Al-Riyadh * 12

Al-Fayha 11

Reklam

Al-Hazem 10

Al-Faysaly 10

Reklam

Al-Fateh 6

Al-Taawon 5

Reklam

Abha * 3.

(* Bir maç eksiği var).

Reklam

İlk 4 takım doğrudan Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasına katılır;

beşinci sıradaki takım Asya Şampiyonlar Ligi elemelerine katılır;

Reklam

altıncı sıradaki takım Asya Şampiyonlar Ligi 2'ye katılır;

yedinci sıradaki takım Gulf Club Champions League'e katılır;

Reklam

son 3 takım ikinci lige düşer.

Puan eşitliğinde ikili averaj belirleyicidir.