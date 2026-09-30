Portekiz basını, efsane Cristiano Ronaldo'nun, iki milli takımın yarın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmasından önce Danimarka'da düzenlenen A Milli Takım kampından ani ayrılışının perde arkasını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo, Kopenhag'daki milli takım kampından özel uçağıyla Madrid'e gitmek üzere ayrıldı. Bu adım, Portekiz kaptanının milli takımdaki geleceğine ve bu gelişmelerin uluslararası kariyerinin sonunun başlangıcı olup olmayacağına dair büyük soru işaretlerinin doğmasına yol açtı.

Ronaldo'nun ayrılışı, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takım kaptanıyla herhangi bir kriz yaşandığını yalanladığı ve aksine Ronaldo'nun çarşamba günkü antrenmana katılacağını net bir şekilde vurguladığı açıklamalarından yalnızca birkaç dakika sonra geldi.

Ancak sonrasında yaşananlar tamamen farklıydı; zira Ronaldo, antrenman seansına katılmadan Kopenhag'daki Parken Stadı'ndan Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla ayrıldı.

Oyuncu, Portekiz'e başarılar dilediği ve gerçeği uygun zamanda açıklayacağını belirttiği bir açıklama yayımladı.

Portekiz'in "O Jogo" gazetesi ise Ronaldo'nun Portekiz kampından takım oyuncularıyla vedalaşmadan ayrıldığını yazdı.

Gazete, özel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Cristiano Ronaldo'nun, çarşamba günü takımın antrenmandan dönüşünden önce, milli takımın Kopenhag'da kaldığı otelden ayrıldığını aktardı.

Gazete şöyle devam etti: "Portekiz Milli Takımı kaptanı, oyuncuların antrenman sahasından dönüşünü beklemeden ayrıldı; bu nedenle milli takım kampından ayrılmadan önce takım arkadaşlarıyla vedalaşamadı bile."