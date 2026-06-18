Cristiano'nun kız kardeşi Portekizli futbolculara saldırdı: Birdenbire pas vermeyi unuttular

Bir efsaneye yakışmayacak bir gecede, Cristiano Ronaldo kendini bir kez daha fırtınanın gözünde buldu. Portekiz’in Demokratik Kongo ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan beraberliği, 41 yaşında maçı baştan sona oynayan ancak gol atamayan bu tarihi kaptana yönelik eleştirilerin kapılarını ardına kadar açtı.

Taraftarların baskısı ve acımasız beklentiler arasında, Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşi Katia Aveiro sessizliğini bozarak karşılık verdi ve öfke ile umudu bir arada barındıran sözlerle durumu yeniden çerçeveledi.

Katya Avero, 2026 Dünya Kupası'nda “Avrupa'nın Brezilya'sı” olarak adlandırılan Portekiz'in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı açılış maçının ardından kardeşi ve Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen sert eleştirilere karşı çıktı.

41 yaş 132 gün ile Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ilk 11 oyuncusu olan Ronaldo, maçın tamamında sahada kaldı ancak ikinci yarıda iki net gol fırsatını kaçırdı. Böylece, milli takımların tüm zamanların en golcü oyuncusu ve futbol tarihinin en çok gol atan ismi olmasına rağmen, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinde üst üste onuncu maçında da gol atamadı.

Katya Avero, Instagram hesabından kardeşinin eleştirenlere saldırdı ve sert sözlerini Portekiz milli takım oyuncularına da yönelterek şöyle dedi: “Birdenbire topu nasıl paslayacaklarını, nasıl keseceklerini ve nasıl kontra atak yapacaklarını unuttular… Orta saha garip bir şekilde geri çekildi.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bu turnuva tuhaf geçiyor, ama devam etmeliyiz. Yanlış başlangıçlar, kesin sonuçlara yol açabilir. Sonuna kadar sizinleyiz.”

Daha sonraki bir videoda Aveiro, her Portekizli taraftar gibi hayal kırıklığına uğradığını açıkladı: “İyi oynamadık, hiçbir oyuncu seviyesinde bir performans gösteremedi… Güçlü başladık, ama iş sadece başlangıçta kaldı.”

"El Don"un kız kardeşi, hayal kırıklığına kapılmayı reddetti ve ünlü bir sözü hatırlattı: "Kötü başlangıçlar, iyi sonlar... Sahada oynayanlar için hata yapmak normaldir. Beklediğimiz takım değillerdi ve benim açımdan kimse iyi oynamadı, ama üzgün müyüm? Yolculuk daha yeni başlarken nasıl üzülebilirim ki?"

Katya, üzüntüye farklı bir bakış açısı getirerek şöyle dedi: “Gerçek üzüntü, vefat ettikten sonra babam ve Diogo Jota’nın fotoğraflarına baktığımda hissediyorum. İşte üzüntü budur. Dünya Kupası’nın açılış maçındaki beraberlik yüzünden üzülmek bencillik olur. Bugün mutlu uyandım ve bu beraberlik mutluluğumu elimden alamayacak.”

Ronaldo, son Dünya Kupası’nda iki kat baskı altında yaşıyor: 41 yaşının getirdiği yük, on büyük maçlık gol suskunluğu ve şampiyonluk talep eden, en ufak bir aksaklığı bile affetmeyen taraftarların beklentileri.

instagram.com/KatiaAveiroOficial

instagram.com/KatiaAveiroOficial