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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cristiano'nun kadro dışı bırakılmasının ardından: Postecoglou, Asya Şampiyonları Elit Ligi'nde Nassr'ın kadrosunu bombaladı

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent - Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
AFC Şampiyonlar Ligi 1
A. Postecoglou
Portekiz
Özbekistan
Suudi Arabistan
Avustralya

Nassr'ın Pakhtakor karşısındaki ilk 11'i

Nassr camiasında tartışma yaratacak cesur bir teknik kararla, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, bugün pazartesi günü Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Özbek ekibi Pakhtakor ile karşılaşacak ilk 11'inde kapsamlı değişikliklere gitti.

Avustralyalı teknik direktör, Suudi Roshn Ligi'nin 12. haftasında Nassr'ın 5-3'lük heyecanlı galibiyetiyle sona eren son lig maçında Al Khaleej karşısında kulübede oturan savunmacılar Abdulilah Al-Amri ve Awad Aman'ı ilk 11'e geri döndürdü.

Postecoglou ayrıca, kart birikimi nedeniyle aldığı ceza dolayısıyla Al Khaleej karşılaşmasında forma giyemeyen Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'nın dönüşüyle kadrosunu güçlendirdi.

Şok: Ronaldo hesapların dışında

Büyük sürpriz ise, Avustralyalı teknik direktörün Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ile Fransız savunmacı Mohamed Simakan'ı Özbekistan'a gidecek takım kafilesinden tamamen çıkarmasıyla geldi. Bu adım, en önemli yıldızlarını dinlendirme ve kadro rotasyonuna odaklanma isteğine işaret ederken, Abdullah Al-Khaibari'yi yedek kulübesine koydu.

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Avustralyalı teknik direktör Nassr için aşağıdaki isimlerden oluşan bir ilk 11 tercih etti:

Kaleci: Bento Mathues.

Savunma: Awad Aman, İspanyol İnigo Martinez, Abdulilah Al-Amri ve Nawaf Boushal.

Orta saha: Ayman Yahya, Brezilyalı Angelo Gabriel ve Portekizli Samu Costa.

Hücum: Senegalli Sadio Mane, Portekizli Joao Felix ve Abdullah Al-Hamdan.

Yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı: Abdulhadi Al-Alwan, Abdulrahman Al-Otaibi, Saad Al-Nasser, Iraklı Haydar Abdulkerim, Majed Qisheesh, Sami Al-Najei, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi ve Abdulrahman Sufyani.

Nassr, bir galibiyet ve bir mağlubiyetten elde ettiği üç puanla Elit AFC Şampiyonlar Ligi sıralamasında dokuzuncu basamakta ve geçen haftadan Emirati ekibi Al Wasl'a karşı ertelenmiş bir maçı bulunurken bu karşılaşmaya çıkıyor; kendisini yeniden güçlü bir şekilde tur atlama yarışına sokacak bir galibiyet elde etmeyi umuyor.

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