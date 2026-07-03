Cristiano, Messi ve Yamal, takım arkadaşlarının emeklerini çaldılar mı? Yıldızların taç giyme töreninin ardındaki karanlık perde

2026 Dünya Kupası’nda maçın en iyi oyuncusu ödülleri artık sessizce geçmiyor... Gol atmasalar bile podyumlarda sık sık görülen ünlü isimler ve şaşırtıcı kararlar, taraftarları ve milli takımları şu soruları sormaya itti: Gerçekten en iyiyi kim seçiyor? Turnuvanın en tartışmalı ödülünün perde arkasında neler oluyor?

İspanyol "AS" gazetesine göre bu manzara artık alışılagelmiş bir hal aldı: Lamine Yamal, gol atmamış ve maçın sadece bir kısmında oynamış olmasına rağmen Avusturya karşısında en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü; oysa iki gol atan Oyarzabal ise eli boş kaldı.

Ayrıca Cristiano Ronaldo da Hırvatistan karşısında sınırlı bir süre sahada kalmasına rağmen ödülü kazandı; bu durum, Hırvat milli takımını, “anlaşılmaz karar” olarak nitelendirdiği bu duruma karşı resmi bir itirazda bulunmaya itti.

Rakamlar dikkat çekici bir eğilim ortaya koyuyor: Vinícius Júnior 4 maçın 3’ünde, Lionel Messi 3 maçın 2’sinde, Haaland, Mbappé ve Cristiano ise 4 maçın 2’sinde bu ödülü kazandı. Aralarında en az ödül alan Lamine Yamal ise, gol atmamış olmasına rağmen 4 maçtan birinde bu ödülü kazandı.

Tartışmanın kaynağı, sadece Arsène Wenger’in başkanlık ettiği ve turnuvanın tüm maçlarını takip edip değerlendirmekle görevli seçkin eski futbolculardan oluşan FIFA Teknik Komitesi’nde değil; bunun ötesinde, ödülün doğasında da yatıyor. Ödül, uluslararası bir içecek şirketinin sponsorluğunda veriliyor ve genellikle bir influencer ya da ünlü kişi tarafından takdim ediliyor.

Bu ticari bağlantı, spekülasyonların önünü sonuna kadar açtı. Gazete, pek çok sesin, sponsor şirketin, muazzam pazarlama değerleri ve dünya çapında yayılan imajları nedeniyle, sahada en etkili olsalar bile daha az tanınan oyuncular yerine, ödülünü taşıyan en büyük dünya yıldızlarının ortaya çıkmasında menfaati olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Dünya Kupası, yıldızlarının parlaklığıyla yüksek teknik değerini kanıtlarken, onlara verilen ödül serisi ise sorgulanmaya devam ediyor. “Tuhaf” ve “açıklanması zor” olarak nitelendirilen kararlar, son günlerde geniş çaplı bir tartışma başlattı ve en iyilerin seçilme kriterlerini şüphe gözlüğü altına aldı.