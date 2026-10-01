Cristiano, Jesus'tan ve hata avcılarından daha büyük: Tarihi silebilecek misiniz?

Futbolseverler, geçtiğimiz saatlerde Cristiano Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi Portekiz kampından ayrılmasıyla ilgili krizle meşgul oldu; bu sırada taraftarların büyük çoğunluğuna hem tuhaf hem de alışıldık bir hava hâkim oldu.

Ronaldo'nun ayrılığı ve Madrid'e gidişi açıklanır açıklanmaz birçok kişi, ne yaşandığını öğrenmeyi beklemeden bile, Don'a yönelik suçlamalar yöneltmekte acele etti; bu suçlamalar milli takıma ihanetten bencilliğe, kibre ve diğerlerine kadar çeşitlilik gösterdi.

Diğer yandan bazıları Ronaldo'yu savunmaya girişti; bu da Cristiano'nun destekçileriyle eleştirenleri arasında adeta bir savaşa yol açtı ve iş karşılıklı hakaretleşmeye kadar vardı.

Geçtiğimiz saatlerde özellikle Portekiz'de birçok haber, krize dair pek çok perde arkasını ortaya çıkardı ve hızlı gelişmelerin sebebine dair belirsizliği giderdi.

Burada sözlerime krizin başlangıcını anlatarak başlamayacağım; ancak bana pek çok şeyi gösteren tek bir sahne üzerinde duracağım: Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın, Cristiano'yu kalmaya ikna etmek için havaalanında bulunmaları.

Bu durum bana, Jesus'un bu krizdeki tutumunun yanlış olduğunu doğruladı; yoksa saatler önce öfkeli olan ve basın toplantısında ateşli açıklamalar yapan bir teknik direktör, aynı toplantıda hücum ettiği bir oyuncuyu yatıştırmaya çalışmak için neden havaalanına gitsin ki?

Portekiz ve İspanya'daki gazetelerin yayımladığı anlatım, özellikle Jesus'un tutumu ve havaalanına gitmesiyle birlikte bana gerçek gibi görünüyor; zira bu anlatımda, Dünya Kupası'nın ardından Ronaldo'yu milli takımı bırakmamaya ikna edenin Jesus olduğu teyit edildi. Bana göre bu, Don'un büyük bir hatası; çünkü geriye yalnızca 1000. gol hayaline ulaşma arzusu kalmıştı ki bunu da sakatlıklardan uzak kalması halinde Nassr ile başarabilirdi.

Yine anlatıma göre Jesus, Ronaldo ile iki maçta (Galler, ardından dördüncü haftada Norveç) oynaması konusunda anlaşan, sonra ikinci haftada Norveç karşısında oynatacağına söz veren ama sözünü tutmayan kişiydi; aynı zamanda federasyon başkanının katıldığı bir toplantıda Norveç maçında yaşananlar için Don'dan özür dileyen, ardından saatler sonra basın toplantısında ona sert şekilde yüklenen de oydu.

Buradaki önemli soru şu: Jesus, Ronaldo'nun yanına gidip onu milli takımı bırakmamaya ikna ettikten sonra, bu son milli araya denk gelen dönemde ona neden böyle davrandı? Şu ana kadar bu durum için net bir sebep göremiyorum; ancak gelecek günler neyin planlandığını ortaya çıkaracak.

Yaşananlar Ronaldo'nun milli takım geçmişini silecek mi?

Sosyal medyadaki hararetli tartışmalar sırasında birçok kişi, Ronaldo'nun bu beklenmedik adımla kendi geçmişini mahvettiğini savundu.

Bu kişilere diyorum ki, Ronaldo'nun Portekiz ile yaptıkları yalnızca o Avrupa ülkesinin değil, futbol tarihinin anlatılacak bir hikâyesi olarak kalacak.

Zira Ronaldo'nun rakamları, başarıları ve kupaları kendi adına konuşuyor; Dünya Kupası'nı kazanmamış olsa bile, benim görüşüm her zaman şu olmuştur: Ya Cristiano İspanyol, hatta Fransız olsaydı? Elbette o kupayla taçlanırdı.

Portekiz'e gelince, tarihi iki döneme ayrılabilir: ilki Ronaldo öncesi, ikincisi onunla birlikte. Cristiano milli takıma katılmadan önce Portekiz'in Dünya Kupası'na yalnızca 3 kez çıktığını belirtmek yeterli.

Dünya Kupası'na gitmek, her elemede birbiri ardına şoklar yaşayan Portekiz taraftarları için bir hayal gibi görünüyordu; ama Don ile birlikte takım, Dünya Kupası'ndan ya da Avrupa Şampiyonası'ndan hiç uzak kalmadı.

Ayrıca Ronaldo'dan önce hiçbir kupa kazanmamışken, şimdi 3 kupaya sahip: Avrupa Şampiyonası kupası ile UEFA Uluslar Ligi'nde iki kupa.

Elbette Ronaldo tek başına oynamıyordu; ama bir Avrupa milli takımı için attığı 146 gol pek çok şeyi inşa etti. Bunun yanında takımın karakterini tamamen değiştirdi; turnuvalara katılmak büyük bir hayalken ve ancak nadiren gerçekleşirken, artık kupalar hedef hâline geldi.

Ayrıca Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki varlığı, rakiplere pek çok şeyi dayattı ve tüm Portekizlilerin hırsını yükseltti; bu da Portekiz'in ve başka ülkelerin birçok eski yıldızının tanıklığıyla sabit.

Bugün Portekizli yetkililerden birinin dediği gibi: 50 yıl sonra Jesus'un adı anılmayacak, ama Cristiano tarihte ölümsüz kalacak.

Ben de aynı anlamı farklı bir şekilde tekrarlıyorum: Hata avlayan, dedikodu yayan ve Cristiano'yu küçümseyenlerin hepsi belki birkaç ay ya da birkaç yıl sonra ortadan kaybolacak; ama Ronaldo'nun futbol dünyasında yaptıkları, yüzlerce yıl geçse bile silinmeyecek.

Yazdıklarımın Messi ile bir ilgisi var mı?

Messi'yi bu krize dahil etmek istemiyordum; ama her zaman tuhaf ve şaşırtıcı olan şu ki, Ronaldo hakkında iyi konuştuğunda, sana saldıran ve Messi'nin adını işin içine katan birini buluyorsun, tersi de geçerli.

Burada vurguluyorum ki bu yazım, Ronaldo ve onun geçmişi hakkındadır; tekrar söylüyorum, yıllar geçse de ölümsüz kalacak bu geçmişe bazılarının yaptıkları etki etmeyecek.

Ayrıca vurgularım ki, Messi'nin bu konuyla kesinlikle hiçbir ilgisi yok; eğer onun hayranıysan ve onu tarihin en büyüğü, en iyisi olarak görüyorsan, görüşüne saygı duyarım; ama senin de bu görüşe karşı çıkanlara saygı duyman gerekir.

Değerli bir öğüt

Son olarak şunu vurgulamak istiyorum: Ne Ronaldo ne de Messi benim ya da senin yerine hesaba çekilecek; ve spor da, bazılarının karşılıklı hakaretleşmesine, hatta kimi zaman onur ve namusa dil uzatmasına değmez. Bunlar ne dinin ne de başka bir şeyin kabul ettiği şeyler. Dolayısıyla görüşünü istediğin gibi söyle, benimle ve başkalarıyla dilediğin gibi fikir ayrılığına düş; ama sana ne dünyada ne de ahirette faydası olacak favori yıldızın yüzünden bu tuzağa düşme.