Cristiano Dünya Kupası'nı kazanamadı... Peki Portekizli olmayı mı seçti?

Portekiz milli takımının son derece zayıf bir performans sergilemesinin ardından, Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası şampiyonluğu hayali, dün Pazartesi günü İspanya’ya yenilerek turnuvadan elenmesiyle sona erdi.

İşte burada, futbolseverlerin dilinden düşmeyen önemli bir soru ortaya çıkıyor: Ronaldo’nun Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamaması, Portekizli yıldız için bir başarısızlık mıdır ve onu diğer efsanelerle birlikte tarihin en iyileri arasında yer alma yarışından uzaklaştırır mı?

Gerçek şu ki, hiçbir oyuncuyu kendi iradesi dışında olan bir şeyden sorumlu tutmak haksızlıktır; burada kastettiğim, örneğin Ronaldo’yu Portekizli olduğu için suçlamamamız gerektiğidir.

Portekiz’de başlayan, ardından İngiltere, İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan’a uzanan Cristiano’nun uzun kariyerine bakıldığında, başarının bu kariyerin ana teması olduğunu görüyoruz.

Cristiano’nun kendi seçtiği takımlarda, Portekizli yıldız tarihi rekorlar kırdı ve dünyanın en güçlü kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere kazanılabilecek tüm şampiyonlukları elde etti.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde sadece şampiyonluklar kazanmakla yetinmedi; aynı zamanda bu turnuvanın tarihindeki en parlak yıldızı olarak kabul ediliyor. Turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Ronaldo, Manchester United ve Real Madrid ile bu şampiyonluğu kazandı.

Ayrıca, Real Madrid gibi dev bir kulübün tarihindeki en çok gol atan oyuncusu oldu; Kraliyet Takımı’nda geçirdiği 9 sezon boyunca bu başarıya ulaştı. İtalya’da da şampiyonluklar kazandıktan sonra, yeni bir mücadeleye atılmak ve Suudi futbolunda tarihi bir dönemi başlatmak üzere Suudi Arabistan’a transfer oldu; onun ardından birçok yıldız da Krallık’a geldi. 41 yaşına gelmesine rağmen şampiyonluklar onu es geçmedi.

Burada şunu vurgulamak isterim ki Ronaldo, seçtiği yolda başarılı oldu ve 20 yılı aşan uzun yıllar boyunca muhteşem bir kariyer sürdürdü; tarihte bunu başaran tek isim, Arjantinli efsane Lionel Messi’dir.

Sadece Ronaldo ve Messi, uzun yıllar boyunca en üst seviyede istikrarlı bir performans sergileyerek, kolayca tekrarlanması zor bir tarih yazdılar.

Futbol tarihi pek çok efsaneyle dolu olsa da, bu kadar uzun yıllar boyunca zirvede kalmayı başaranlar sadece Ronaldo ve Messi’dir.

Peki ya Ronaldo başka bir formayı giyseydi?

Öte yandan, Ronaldo, tıpkı birinci sınıf olmayan milli takımlarda forma giyen ve bu nedenle dünya şampiyonluk podyumlarından mahrum kalan birçok futbol efsanesi gibi, Portekiz milli takımında forma giymek konusunda gerçekten şanslı değildi.

Ronaldo Fransız, Arjantinli, Alman, İtalyan veya İspanyol olsaydı, elbette Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşırdı; bu, o milli takımlarda kariyerleri Cristiano’nun kariyerinin dörtte birine bile yaklaşmayan birçok oyuncunun başardığı bir şeydir.

Unutulmamalıdır ki, büyük milli takımlar, örneğin Fransa veya Arjantin gibi ülkelerin sahip olduğu bütüncül sistem ve tarihi kazanma kültürü sayesinde Dünya Kupası’nı kazanır; oysa Ronaldo, ülkesini sırtında taşıyarak onu rekabet haritasına sokmaya çalışıyordu.

Bu durum, ülkelerinin milli takımları birinci sınıfta yer almayan birçok büyük oyuncunun yaşadığı ve yaşamaya devam edeceği bir sorundur. Örneğin kıtamız Afrika’da, Liberiyalı George Weah vardı; o, Dünya Kupası’na hiç katılmadı ve Afrika Uluslar Kupası’nda 5 maçta sadece bir gol attı. Peki bu, onun tarihini ve dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanan tek Afrikalı olduğu gerçeğini ortadan kaldırır mı? Ya da örneğin Brezilyalı olsaydı, Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşır mıydı?

Aynı nedenden ötürü, takımlarına büyük katkıda bulunup şampiyonluklar kazanan, ancak uluslararası düzeyde hiçbir başarıya imza atamayan pek çok yıldız var.

Ronaldo öncesi ve Ronaldo'lu Portekiz

Buna rağmen Ronaldo, attığı sayısız gol, yüksek mücadele ruhu ve milli takımın hedeflerini yükselten lider kişiliği sayesinde Portekiz'in tarihini değiştirdi.

Açıklamak gerekirse... Cristiano'nun ortaya çıkmasından önce, Portekiz'in futbolda kayda değer bir geçmişi yoktu; 1966 Dünya Kupası'nda üçüncü olması dışında, Dünya Kupası'na sadece 3 kez katılabilmiş, hatta Avrupa Şampiyonası'na da sadece 3 kez katılabilmişti.

Ronaldo’nun 2003 yılında A milli takıma katılmasından önce Portekiz hiçbir şampiyonluk kazanmamıştı, ancak onun ortaya çıkmasıyla birlikte bu takım için eşi benzeri görülmemiş bir tarih yazan yeni bir dönem başladı.

Aslında Portekiz’in futbol tarihinin, Ronaldo öncesi dönem ve onun varlığıyla şekillenen farklı bir dönem olarak ikiye ayrıldığı söylenebilir.

Hiçbir zaman şampiyonluk adayı olmayan ve Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası’na nadiren katılabilen takım, Fransa’yı mağlup ederek Euro 2016 şampiyonluğuna ulaştı; ayrıca 2019’da Hollanda’yı, 2025’te ise İspanya’yı yenerek iki kez Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Ayrıca Portekiz, Ronaldo’nun ortaya çıkışından bu yana hiçbir Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası turnuvasını kaçırmadı ve her iki turnuvada da arka arkaya 6 kez yer aldı.

Ronaldo’nun bu başarılarda kimsenin inkar edemeyeceği bir rolü vardı; çeşitli turnuvalarda ve eleme maçlarında Portekiz için 146 gol attığını söylemek, tarihinde eşi benzeri görülmemiş sonuçların elde edilmesine büyük katkı sağladığını göstermek için yeterlidir.

Bu nedenle tekrar ediyorum: Ronaldo, Portekizli olmasaydı ve birinci sınıf bir milli takımda oynasaydı, tüm bu golleri atmış ve belki de bazı eleştirmenlerinin şu anda hakkında hiçbir şey bilmediği olağanüstü performanslar sergilemiş olsaydı, Dünya Kupası şampiyonları listesinde yer alırdı.

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“Cristiano’nun kariyerinin geri kalanının tadını çıkarmalıyız”

Şimdi... Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, kariyerinin sonuna yaklaşırken ve geriye sadece 1000 gol barajına ulaşma hayali kalmışken, Cristiano hayranları, onun kendi iradesi dışında olan hiçbir şey için onu suçlamadan, sahalarda geçireceği kalan zamanın tadını çıkarmalı.

Futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo, Dünya Kupası’nı kazanamamış olmasıyla lekelenmeyecek tarihi bir efsane olarak kalacak. Sahada başarısız olan ya da onun zirvedeki performansını izlememiş bazı kıskançların eleştirileri, özellikle adil olan futbolseverlerin gözündeki imajını etkilemeyecektir.

Son olarak şunu belirtmek isterim ki, Cristiano’nun kariyeri boyunca sergilediği performans, rakiplerinden önce hayranlarının bile ona şapka çıkarmasını hak ediyor; tıpkı Messi’de olduğu gibi. Bu ikili, tarihte bir daha tekrarlanmayacak.